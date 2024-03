Aproveite a 1ª Festa da Barrica do VinoLab - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Aproveite a 1ª Festa da Barrica do VinoLab (Festa da Barrica no VinoLab terá cardápio volante com pratos da casa servido em pequenas porções (Foto: Marcos Moreira))

Desde que foi inaugurado, no segundo semestre de 2023, o VinoLab – misto de restaurante, enoteca e laboratório que fica em Gramado -, vem promovendo experiências diferenciadas ao redor do vinho. Chegou a hora da tão esperada abertura das barricas da Reserva da Casa.

No sábado, dia 9 de março, a partir das 17h00, acontece a 1ª Festa da Barrica do VinoLab, onde serão abertas duas barricas com blends exclusivos desenvolvidos pelas vinícolas Almaúnica e Don Guerino. São mais de 100 litros de vinhos reservados para a festa, servidos diretamente da barrica na taça, uma oportunidade incrível para os amantes de vinho.

LEIA TAMBÉM: Vinícolas do Cerrado: o novo polo enogastronômico do Brasil

A Almaúnica, fundada em 2008 em Bento Gonçalves, é uma vinícola familiar que alia tradição familiar na cultura do vinho, com técnicas modernas e com propostas inovadoras, embasadas no desejo de elaborar blends que expressem o seu carinho pelas videiras e arte de fazer vinhos com alegria e prazer. A Don Guerino tem uma filosofia parecida: é de uma família com tradição em produzir vinhos no norte da Itália, mas que desde 1880 povoou a Serra Gaúcha se dedicando à viticultura; mas foi nos anos 2000 que decidiu apostar na elaboração de vinhos finos, adquirindo terras em Alto Feliz e construindo uma das mais belas e modernas vinícolas do país, com arquitetura voltada ao enoturismo.

VinoLab promove Festa da Barrica (Fotos: Marcos Moreira)

Na ocasião, os participantes também irão provar o menu do VinoLab, servido em pequenas porções durante todo o evento. O premiado chef Rodrigo Bellora é quem assina os pratos da casa, que trazem inspiração italiana e alpina com toque contemporâneo, pautados pelo conceito glocal (global + local), com ingredientes frescos selecionados da região.

LEIA TAMBÉM: Se torne enólogo por um dia na vinícola Viapiana

A programação da Festa da Barrica se completa com o show da renomada banda Marmota Jazz que, com dois álbuns próprios e um estilo único, realiza shows nas principais casas de Porto Alegre, e faz turnês pelo Brasil e Europa.

Para quem quiser ir ao evento e se hospedar em Gramado no fim de semana de 08 a 10 de março, o Grupo Casa está oferecendo desconto de 10% nos hotéis Casa da Montanha e Wood, para reservas através do site aplicando o cumpom #VINOLAB.