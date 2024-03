Homenagem: Booking.com indica seis destinos pelo mundo que carregam nomes de mulheres - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

O dia 8 de março é uma data que ninguém mais esquece. É nesse dia que se celebra o Dia Internacional da Mulher, uma efeméride chancelada pela Organização das Nações Unidas (ONU) na década de 70 e que simboliza a luta histórica de mulheres pela igualdade na sociedade. Para homenageá-las, a Booking.com destacou seis destinos pelo mundo que carregam nomes de mulheres e traz dicas para quem deseja conhecê-los.

Carolina (Maranhão, Brasil)

A cidade de Carolina, que fica no estado do Maranhão, leva esse nome devido a uma homenagem à primeira imperatriz do Brasil, Carolina Leopoldina, esposa de D. Pedro I. A localidade conta com cerca de 25 mil habitantes e está perto da divisa com o estado do Tocantins. O que chama a atenção em Carolina é a beleza natural do local, que conta com cachoeiras e sítios ecológicos e arqueológicos. Carolina também é uma escolha de ponto de partida para a Chapada das Mesas, um dos mais novos parques nacionais do Brasil, criado em 2005. Parte da infraestrutura que chama turistas para o local, o Ventanas Hotel Boutique é uma acomodação na região que ganhou nota 8,8 para viagem a dois na Booking.com e elogios ao café da manhã com mesa posta.

Atenas (Grécia)

A capital da Grécia ganhou o nome de Atenas em homenagem à deusa Atena, uma divindade da mitologia grega conhecida como a deusa da sabedoria. Uma curiosidade sobre a história e os mitos do país é que a Grécia antiga vivia um regime de regras patriarcais estritas e rígidas, no entanto, as mulheres dessa parte da história são figuras do mais alto escalão de religiosidade e hierarquia, que enfrentavam qualquer tipo de opressão. Hoje, a cidade é bastante conhecida por abrigar a Acrópole e o Partenon, duas construções antigas e icônicas da cultura e da história da região. Inclusive, o Athens Cypria Hotel é uma acomodação que dispõe de um bar na cobertura com vista da Acrópole e está a 10 minutos a pé do Novo Museu da Acrópole.

Charlotte (Estados Unidos)

A cidade de Charlotte é a mais populosa da Carolina do Norte e está localizada no Condado de Mecklenburg – um dos 100 condados do estado. Sua localização explica a origem de seu nome, já que tanto o condado, quanto a cidade foram nomeados em homenagem ao povo alemão por meio da Princesa Carlota – o que também justifica o apelido de “Queen City” (Cidade Rainha). A refinada metrópole cosmopolita é famosa por ser o epicentro das corridas da NASCAR e por abrigar a sede da modalidade, mas, por lá, também dá para curtir outro tipo de aventura no parque de diversões Carowinds ou conhecer mais sobre ciência e natureza no museu Discovery Place Science and Nature. Uma acomodação que chama a atenção na localidade é The Ivey’s Hotel, uma hospedagem que mistura o clássico com o moderno e cujas camas se destacam pelo conforto na avaliação dos hóspedes na Booking.com.

Siena (Itália)

O nome dessa cidade não faz menção a personagens mulheres históricas, no entanto, é inspiração para diversas mães da modernidade que dão à luz filhas meninas. Acredita-se que a origem do nome Siena para essa cidade italiana veio de uma palavra em inglês que significa “vermelho-alaranjado”. O local, que faz parte da região da Toscana, é uma das cidades medievais mais conhecidas e visitadas da Itália. Conhecida por sua incrível arquitetura, Siena possui um centro histórico declarado Patrimônio Mundial da UNESCO e um complexo que integra alguns dos principais pontos turísticos: a Catedral de Siena, a Biblioteca Piccolomini e o Museo dell’Opera del Duomo. A apenas 2 km do centro histórico, a acomodação Borgo Grondaie é uma propriedade construída em uma antiga quinta toscana com clima bucólico e relaxante, de onde dá para ir à cidade a pé.

Vitória (Austrália)

O estado de Vitória, na Austrália, leva o nome da rainha que governou o Reino Unido e a Irlanda entre os anos de 1819 e 1901. O local é majoritariamente colonizado pelos ingleses e até mesmo sua bandeira faz referência ao país. O local é considerado a segunda maior economia da Austrália, logo atrás de Nova Gales do Sul, onde fica a cidade de Sydney. A capital de Vitória é a cidade de Melbourne, considerada desde 2023 a área urbana mais populosa do país, e é um dos pontos por onde passa a Great Ocean Road, uma estrada na beira do litoral com cerca de 240 km de extensão que constitui uma das rotas de viagem mais famosas do país. Ali em Melbourne, a 5 minutos de carro do Queen Victoria Market – outro lugar imperdível na cidade –, está o Larwill Studio, uma acomodação moderna e descolada que possui a certificação Travel Proud da Booking.com, ou seja, reconhecida por ter concluído o treinamento de hospitalidade da plataforma e por seu compromisso contínuo de oferecer estadias acolhedoras a todas as pessoas.

Rosário (Argentina)

A cidade de Rosário fica a aproximadamente 3 horas de carro de Buenos Aires e 4 horas, também de automóvel, de Córdoba, o que permite que o destino seja uma das paradas em uma road trip pela Argentina. A localidade leva esse nome como homenagem à Virgem do Rosário, uma figura religiosa cuja imagem permanece na Catedral Basílica Nossa Senhora do Rosário – um dos pontos turísticos do local. Rosário mistura vibrações jovens, por ser universitária, com um clima de interior e fica às margens do Rio Paraná. O Balneário La Florida é outro ponto turístico imperdível no destino: se trata de uma praia de água doce com infraestrutura completa. Para ficar em um lugar confortável e com mais privacidade, o Departamento Fabuloso é um apartamento com todas as facilidades necessárias para passar os dias e que fica a aproximadamente duas quadras do Boulevard Oroño, um passeio público bonito e agradável para uma caminhada.

