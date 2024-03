Inspirada na Semana do Consumidor, campanha ‘Você NANNAI’ traz vantagens especiais - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Entre 7 e 10 de março estará no ar a campanha Você NANNAI, uma homenagem aos viajantes que compartilham sua jornada com o NANNAI. Marcada para uma semana antes do Dia do Consumidor oficial, ela propõe a quem fizer as reservas por meio dos canais oficiais do grupo, escolher entre 3 diferentes opções de estadia, todas com vantagens especialmente criadas para o período, e que poderão ser usufruídas em diferentes períodos ao longo de 2024, para o hotel em Muro Alto e também Noronha.

Segundo Liana Freiberger, Gerente de Marketing do NANNAI, essa é muito mais do que uma data promocional. “O Dia do Consumidor é para relembrar e reforçar os direitos de cada cidadão ao consumir produtos ou serviços. O jeito NANNAI de interpretar isso, é entendendo que quem ‘consome’ o NANNAI, faz isso por escolha, já que ele poderia ir para qualquer outro hotel e até mesmo lugar do mundo”, explica. “Por isso, também escolhemos o nosso hóspede, que muito além de ser cliente, é um consumidor do jeito NANNAI de viver e viajar”, finaliza a executiva.

São três opções diferentes: reservar 7 noites e pagar apenas 5; reservar 5 noites e pagar apenas 3 ou ainda, reservar 3 noites e ter desconto de 10% no valor total. É preciso acessar o hotsite da campanha para verificar as datas para hospedagem em cada uma das opções.

A oportunidade é boa tanto para quem deseja reviver momentos por lá, quanto para quem quiser conhecer o luxo como valor de quem busca o propósito de viver a cultura local, com o que há de melhor na experiência turística internacional.

Sobre o NANNAI

NANNAI Muro Alto (foto: Divulgação)

Com destaque para o luxo como valor de quem busca o propósito de viver a cultura local somada ao que há de melhor na experiência do turismo internacional, o NANNAI nasceu em Muro Alto, praia do município de Ipojuca, Pernambuco. Depois de 21 anos proporcionando hospedagem com afeto, o NANNAI chegou a Fernando de Noronha com esse mesmo sonho – agora em forma de pousada boutique. Reconhecido pelo público como o melhor hotel de praia do Brasil pela plataforma Prazeres da Mesa e no Trip Advisor entre os melhores hotéis do Brasil há 11 anos consecutivos, o NANNAI é um organismo vivo que escreve memórias especiais no coração e na mente das pessoas. Certificado pelo GPTW como um dos melhores lugares para trabalhar em 2023, o NANNAI tem energia para, junto a seus quase 400 colaboradores e gestores, levar seu jeito singular de receber a outras regiões do Brasil.

