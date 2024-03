Orlando para cinéfilos: confira 10 filmes e séries gravados no destino - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Orlando para cinéfilos: confira 10 filmes e séries gravados no destino (Foto: Divulgação)

Filmes e séries em Orlando – Além de ser a capital mundial dos parques temáticos, Orlando surpreende pelas inúmeras atrações para rechear o itinerário e tornar a viagem ainda mais inacreditavelmente real. Para os viajantes cinéfilos, o destino ainda oferece a possibilidade de ver de perto lugares que serviram de cenário para filmes e séries.

De romances emocionantes, filmes eletrizantes de ação a lançamentos, há muitas paisagens de Orlando que foram parar nas telonas do cinema. Por isso, essa é a chance de se esbaldar nessa cidade que é a meca da diversão e descobrir onde as cenas dessas produções clássicas foram realmente gravadas.

Para quem ficou curioso em saber mais o que o destino tem a oferecer além dos seus parques temáticos, separamos alguns filmes e séries que demonstram muito bem o que há de melhor, desde hotéis luxuosos a experiências gastronômicas sem igual.

Filmes

Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984)

Cena épica de Indiana Jones e o Templo da Perdição foi gravada em Orlando, no Gatorland (Foto: Divulgação)

Com certeza, esse é o mais sombrio da saga de Steven Spielberg. Enquanto as cenas de Indiana Jones e o Templo da Perdição foram filmadas principalmente em locações no Sri Lanka e na Califórnia, os “crocodilos” famintos sob a frágil ponte de corda do filme foram gravados em Orlando, no Gatorland, um parque temático dedicado aos jacarés.

Meu Primeiro Amor (1991)

Um dos filmes mais fofos dos anos 90, Meu Primeiro Amor foi filmado parcialmente em locações na cidade vizinha de Orlando, em Sanford. É possível tomar o trem SunRail até o charmoso bairro histórico, com várias opções de restaurantes cafés e pequenas ruas cheias de lojinhas. Entre os lugares que serviram de cenário estão a casa de Thomas J., personagem de Macaulay Culkin, e o The Cafe (agora chamado de The Breezeway Restaurant & Bar), onde uma das cenas finais do filme foi filmada.

Máquina Mortífera 3 (1992)

A clássica saga de ação policial estrelada por Mel Gibson e Danny Glover teve uma de suas cenas mais explosivas gravadas na cidade de Orlando. Nos primeiros minutos do filme, um dos personagens detona uma bomba que destrói um edifício inteiro. Esse local era nada mais que a antiga Prefeitura de Orlando, localizado na região de Downtown. Inclusive, Bill Frederick, prefeito na época, tem uma pequena participação nessa cena, atuando como o policial que diz “Bravo” aos policiais Riggs e Murtaugh, após o prédio ir abaixo.

Armaggedon (1998)

Kennedy Space Center (Foto: Divulgação)

Lançado em 1998, o filme Armageddon foi um sucesso e arrecadou mais 500 milhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo. O filme é emocionante e conta com um elenco de alto nível, como Bruce Willis, Ben Affleck e Liv Tyler, além de várias cenas filmadas no Kennedy Space Center, incluindo externas de um lançamento real de um ônibus espacial.

Onze Homens e um Segredo (2001)

Esse conta com um elenco de peso, incluindo George Clooney, Brad Pitt e Julia Roberts. Lançado em 2001, o famoso longa se passa em Las Vegas, mas teve várias de cenas adaptadas e filmadas em Orlando, nos estúdios da Universal Orlando Resort, como o icônico roubo do cofre e algumas cenas internas do cassino.

Tomorrowland (2015)

Kennedy Space Center (Foto: Divulgação)

O filme é datado de 2015 e conta uma história futurística, baseada no sonho de Walt Disney. Com George Clooney e Hugh Laurie entre os protagonistas, o longa foi gravado nas atrações da própria Disney, como o parque Magic Kingdom, além do Kennedy Space Center, propriedade da NASA que permite que os visitantes cheguem perto de um foguete real e assistam o seu lançamento.

SOS Mulheres ao Mar 2 (2015)

Mais um filme brasileiro gravado em Orlando, a continuação da saga estrelada por Giovanna Antonelli escolheu os parques da Universal Orlando Resort como locação e é possível reconhecer a montanha-russa Rocktit, os restaurantes do City Walk, entre outros cenários icônicos. A atriz brasileira gostou tanto do destino, que até comprou uma casa por lá.

Dois é Demais em Orlando (2024)

Gravado nos parques da Universal Orlando Resort, a comédia estrelada pelo Eduardo Sterblitch e Pedro Burgarelli conta a história de um adulto apaixonado por parques de diversão e super-heróis que está prestes a realizar a sua viagem dos sonhos para Orlando. A história se desenrola quando sua chefe (Luana Martau) pede a ele que acompanhe o seu filho Carlos Alberto (Pedro Burgarelli), um menino de 11 anos, muito maduro e nada aventureiro, no voo até Orlando, para entregá-lo ao pai, Ricardo (Anderson Di Rizzi), que mora nos Estados Unidos. Diversos imprevistos acontecem, e os dois personagens de personalidades opostas acabam passando as férias juntos no complexo da Universal Orlando Resort. Essa aventura, que se passa na capital mundial dos parques temáticos, tem estreia nos cinemas prevista para 28 de março.

Séries

The Wanderer (Prime Video)

Está planejando uma viagem para Orlando e quer saber o que o destino oferece além dos magníficos parques temáticos? Então aproveita para assistir o episódio sobre o destino na série “The Wanderer”, intitulado “Orlando: The Joy of the Unexpected”. Apresentado pelo TripAdvisir e produzido pela Amazon Prime Video, mostram ampla variedade de aventuras além dos portões do parques temáticos, incluindo restaurantes do Guia MICHELIN, ecoturismo, bairros autênticos e muito mais.

Somebody Feed Phil (Netflix)

Uma das séries mais longas originais Netflix e indicado ao Emmy de Melhor Reality Show Não Estruturado, “Somebody Feed Phil” mostra as aventuras de Phil Rosenthal, que roda o mundo explorando a cultura e a culinária de diferentes cidades, entre elas Orlando. O episódio da sétima temporada focado na cidade será lançado no dia 1º de março, e trará uma lista que inclui de restaurantes estrelados até estabelecimentos locais multiculturais. Renda-se aos deliciosos pratos degustados pelo apresentador durante sua visita à capital dos parques temáticos e descubra outras formas de turistar por Orlando

Para mais curiosidades sobre filmes e séries gravados em Orlando, acesse Visit Orlando ou acesse o mapa para descobrir outros lugares que serviram de cenários para grandes filmes.