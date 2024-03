Garanta seu ingresso para o Festival Interlagos (Com a presença de todas as montadoras do setor envolvidas em exposições e test rides, o Festival Interlagos 2024 é o maior evento de experiência motor do mundo. (Foto: Mario Villaescusa))

Experiência única para amantes de motos e carros, o Festival Interlagos | Suhai, iniciou as vendas de ingressos para a edição do segmento de duas rodas que acontecerá entre os dias 6 e 9 de junho, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Com a presença de todas as montadoras do setor envolvidas em exposições e test rides, o Festival Interlagos 2024 é o maior evento de experiência motor do mundo. O evento também contará com diversas atrações esportivas, musicais e gastronômicas como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Motocross, a maior etapa da América Latina; a principal Etapa do Brasileiro de Flat Track, além da adrenalina única do freestyle com o mestre Fred Kyrillos.

Somado a todas as atrações de motores, o Festival também será um grande evento musical. Na sexta-feira (7/06), acontecerão os shows de Veigh e Orochi e no sábado (8/06), o público poderá assistir a um super show com Fernando e Sorocaba e vivenciar uma das maiores experiências gastronômicas do Brasil no Isso é Churrasco.

Os ingressos estarão disponíveis em quatro categorias:

STREET PASS – R$90,00

Garante o acesso ao maior evento de experiência motor do mundo! Comprando o Street Pass, é possível viver toda a emoção das exposições, competições e atrações imperdíveis do Festival.

RIDE PASS – R$495,00

Para quem quer realizar o sonho de pilotar em Interlagos! O Ride Pass oferece acesso liberado para viver a experiência única de pilotar três motos da escolha do comprador na pista mais icônica do Brasil. Esse ingresso garante ainda uma segunda-pele do evento.

SPORT VIP PASS – R$1295,00

Para quem gosta de adrenalina! Nesta opção, é possível pilotar três motos superesportivas na maior pista do Brasil! Com o Sport Vip Pass, a emoção é garantida com experiências e benefícios exclusivos. Esse ingresso garante uma segunda-pele especial, além de acesso às áreas vips do evento.

SHOW PASS* – R$280,00

Esse ingresso dá acesso à pista premium dos shows que acontecem sexta e sábado. No sábado, o ingresso também garante a experiência gastronômica do Isso é Churrasco on fire com open food.

*Os shows são abertos ao público com qualquer um dos ingressos, o valor é para quem quer acesso às pistas premium e ao open food no sábado.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do Festival Interlagos.

Em 2023, o evento atraiu mais de 80 mil visitantes apaixonados pelo mundo motor. A edição do ano passado também se destacou pelos impressionantes números de Test Ride: foram ao todo 103.416 quilômetros rodados por meio de mais de 8 mil testes realizados. No total, 12 marcas estiveram presentes com 150 motos que consumiram mais de 10 mil litros de gasolina.

