Maior circuito inflável do Brasil chega ao Barretos Country Park & Resort (Cidade dos Infláveis (Foto: Divulgação))

Maior parque aquático com temática country do país, o Barretos Country Park & Resort preparou uma novidade inédita para crianças e adultos. O complexo recebeu na última quinta-feira, dia 7 de março, a Cidade dos Infláveis, mais uma opção de lazer para os visitantes e hóspedes.

Com brinquedos que chegam a quase 10 metros de altura, escorregadores gigantes, tobogãs, jump, touro mecânico e outras atrações, a Cidade dos Infláveis estará no estacionamento do Barretos Country, entre os dias 7 de março e 7 de maio.

O maior circuito inflável do Brasil, com 5 mil m2, funcionará todos os dias, das 14h às 22h. Para participar, a idade mínima é a partir de dois anos, ter altura mínima de um metro e pesar até 100 kg por participante.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com descontos, de até 15%, pelo site. Os sócios FãPass, multiproprietários e hóspedes também terão descontos.

Em todos os percursos, recreadores estarão à disposição para garantir a diversão e a segurança dos participantes.

Barretos Country Park & Resort (Foto: Divulgação)

Programação de Páscoa

Além da Cidade dos Infláveis, o Barretos Country também montou uma programação diferenciada de Páscoa, entre os dias 27 e 31 de março, com o espetáculo Coelhos Dance, no dia 27/03, Coelholândia e Balada Kids com DJ Coelhão, no dia 29/03, a Fantástica Roça de Chocolate, no dia 30/03, e no dia 31/03 a Caça ao Coelho.

Na programação do complexo turístico estão previstas ainda apresentações do grupo ExtraSamba (10/3), feijoada com batucada (16/03), shows com a dupla Zé e Diogo (23/03), Wagner Doni (24/03), Gilson Brender (30/03) e Sérgio Gomes (31/03), na praia do BC.