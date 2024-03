Temporada das tulipas em Amsterdã com luxo (Este espetáculo de cores vivas e campos intermináveis de tulipas é um dos momentos mais esperados do ano, atraindo visitantes de todo o mundo para testemunhar a deslumbrante exibição da primavera. (Foto: Divulgação))

Amsterdã, a capital vibrante dos Países Baixos, é conhecida por sua arquitetura pitoresca, canais encantadores e uma atmosfera única. No entanto, há um evento anual que acrescenta ainda mais cor e beleza à cidade: a temporada de tulipas. Este espetáculo de cores vivas e campos intermináveis de tulipas é um dos momentos mais esperados do ano, atraindo visitantes de todo o mundo para testemunhar a deslumbrante exibição da primavera.

O Início da Magia Floral: A História das Tulipas nos Países Baixos

A história das tulipas nos Países Baixos remonta ao século XVII, quando essas flores exóticas foram introduzidas no país. Originalmente originárias da Turquia, as tulipas rapidamente ganharam popularidade na Holanda, tornando-se um símbolo icônico do país. O auge da “Tulipomania” ocorreu durante o século XVII, quando os bulbos de tulipas eram tão valorizados que chegavam a custar mais do que casas. Hoje, a Holanda é o maior produtor mundial de tulipas, e a temporada de tulipas em Amsterdã celebra essa herança floral com esplendor.

A Dança das Cores nos Campos de Tulipas

A temporada de tulipas em Amsterdã ocorre durante a primavera, entre os meses de março e maio. Neste período, os campos de tulipas ao redor da cidade e nos arredores se transformam em verdadeiros tapetes de cores vibrantes. A variedade de tonalidades, desde vermelhos intensos até amarelos suaves e rosas delicados, cria uma paisagem deslumbrante que parece saída de um sonho. Um dos locais mais icônicos para apreciar os campos de tulipas é o Keukenhof Gardens, conhecido como o “Jardim da Europa”. Este parque floral é lar de milhões de tulipas e outras flores, proporcionando aos visitantes uma experiência imersiva e única na temporada de tulipas.

Keukenhof Gardens (Foto: Divulgação)

Eventos e Atividades Especiais

Além de passeios pelos campos de tulipas, Amsterdã oferece uma variedade de eventos e atividades especiais durante a temporada. Festivais de flores, desfiles e exposições artísticas dedicadas à beleza das tulipas são realizados em toda a cidade. Muitos museus também organizam exposições temporárias relacionadas às flores, destacando a influência das tulipas na cultura holandesa ao longo dos séculos.

Onde ficar em Amsterdã:

Tivoli Doelen

O Tivoli Doelen é uma histórica propriedade junto ao rio Amstel com raízes no século XVI. O hotel começou como o antigo Kloveniersdoelen, um lugar onde aristocratas militares faziam as suas práticas, assim como reuniões, festas e banquetes. É o hotel mais antigo de Amsterdã, com o seu edifício clássico a evocar uma época em que as estadias em hotéis eram grandes experiências. O Tivoli Doelen dispõe de 81 quartos com uma decoração clássica e sofisticada, e oferece bonitas vistas para o canal, o cartão postal de Amsterdã. O restaurante Omber é uma ode a Rembrandt, apresentando cozinha holandesa que se torna uma expressão de arte, utilizando apenas os melhores ingredientes para criar algo novo e intrigante a cada estação.

Tivoli Doelen (Foto: Divulgação)

Anantara Grand Hotel Krasnapolsky

Localizado no centro da cidade e com mais de 155 anos de história, o Anantara Grand Hotel Krasnapolsky está situado em um magnífico edifício que data de 1856, ano em que um alfaiate polaco, o Senhor Adolph Wilhelm Krasnapolsky, abriu pela primeira vez uma cafetaria no local. À medida que a popularidade do café cresceu, o Sr. Krasnapolsky acrescentou quartos para alugar e mais tarde construiu um hotel moderno. Hoje a propriedade celebra orgulhosamente a sua história com imagens a preto e branco desses tempos, e o célebre bar, The Tailor, presta homenagem à obra do Sr. Krasnapolsky. Tributo ao património histórico e ao luxo contemporâneo, o hotel de luxo conta com 402 quartos com design interior que espelha tons quentes e tecidos suaves que dão calor e textura. O seu mobiliário é inspirado no design de meados do século e a iluminação geométrica marcante complementa a suavidade da cabeceira em pele macia e das almofadas. As experiências gastronómicas do hotel incluem o requintado restaurante The White Room, sob o comando do ex-chefe de três estrelas Michelin, Jacob Jan Boerma, cujos pratos, refinados e modernos, utilizam os ingredientes mais frescos da Holanda e o maravilhoso magnífico café da manhã do hotel é servido no icónico Wintergarden, jardim de inverno reconhecido pelo magnífico telhado de vidro do século XIX.

Anantara Grand Hotel Krasnapolsky (Foto: Divulgação)

Pulitzer Amsterdam, Preferred Hotels & Resorts

Os Prêmios Pulitzer são prêmios por conquistas na literatura e, em 1960, Peter Pulitzer (neto do fundador do Prêmio Pulitzer, Joseph Pulitzer) viu um grande potencial nas belas, mas dilapidadas, casas do canal de Amsterdã. Ele comprou doze casas ao longo dos canais Prinsengracht e Keizersgracht e criou o hotel cinco, chamado Pulitzer Amsterdam, Preferred Hotels & Resorts que é hoje um dos hotéis mais ecléticos da cidade. A peculiaridade e o estilo distinto do hotel se estendem por seus três restaurantes e bares, bem como por seus 225 quartos e suítes, cada um com vista para o canal, a cidade ou o jardim. Não há dois quartos iguais. No restaurante Jansz, os hóspedes podem desfrutar de uma versão moderna dos clássicos europeus com um toque holandês descontraído.

Pulitzer Amsterdam, Preferred Hotels & Resorts (Foto: Divulgação)

A temporada de tulipas em Amsterdã é verdadeiramente uma celebração da primavera e da beleza efêmera das flores. Ao explorar essa magia floral, os visitantes têm a oportunidade de se conectar com a rica história cultural dos Países Baixos e testemunhar a transformação da paisagem em um espetáculo de cores inesquecível.