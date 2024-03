“Pincelando a história”: exposição mostra que popularizar a arte é essencial para a cultura - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

“Pincelando a história”: exposição mostra que popularizar a arte é essencial para a cultura (Os jardins de Monet são retratados na exposição imersiva. (Foto: Uai Turismo))

Que Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Monet e Van Gogh são grandes nomes da arte todo mundo concorda. Mas todo mundo é muita gente! Todo mundo que tem acesso às obras e vida desses artistas concorda. Afinal, ainda existem muitas pessoas que enxergam na arte, especialmente na erudita, uma grande barreira inacessível. Especialmente no Brasil, onde a arte ainda pertence a uma elite pequena. Por isso, iniciativas como a exposição imersiva “Pincelando a História” são mais do que um programa de lazer, são uma forma real e tangível de mostrar esses grandes artistas a uma população maior, de uma forma interativa e sem todo o peso da arte meramente acadêmica.

A exposição “Pincelando a História” está em cartaz no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo e leva para um local de grande trânsito de pessoas cultura pura, imersiva, interativa e educativa. A iniciativa é do jovem de 19 anos Mohamad Rabah, CEO do Multiverso Experience e apaixonado por arte e tecnologia. Com início em janeiro deste ano e encerramento no próximo dia 16 de março, a exposição já recebeu um público de 8.000 pessoas

Mohamed explica que a exposição busca estimular vários sentidos, em especial a visão, o olfato e a audição. A visão através das projeções e esculturas, a audição através das trilhas sonoras que acompanham cada sala e o olfato através das essências que cada sala possui. É possível também explorar o tato já que é uma experiência imersiva, onde é possível interagir com as obras. São 7 ambientes que reproduzem parte da obra de cada um dos quatro grandes artistas que mudaram a história da arte.

Os 4 grandes artistas que protagonizam a exposição “Pincelando a História”

O Leonardo Da Vinci renascentista com sua história e seus quadros mais enigmáticos como “A Virgem das Rochas”, “A Madona das Rochas” e a obra prima “Monalisa”. O lado inventor dele também é apresentado com réplicas de alguns de seus projetos. O também renascentista Michelangelo e suas obras humanistas, que colocavam o homem como o centro do mundo e retratava a beleza humana. Já na obra do francês Claude Monet é possível imergir no estilo impressionista, desde as pontes dos Jardins de Giverny até as paisagens impecáveis do artista. E ainda na obra do expressionista holandês Vincent Van Gogh é possível adentrar o estilo do artista. Para se ter uma ideia, é possível não só assistir ao “Quarto de Van Gogh” montado como no quadro, como também se sentar ou se deitar na cama, experimentar o chapéu e chegar bem perto de cada item que compõe o quadro.

É possível interagir com “O Quarto de Van Gogh” (Foto: Uai Turismo)

A exposição “Pinceladas na História” emociona a cada um desses ambientes, mas ainda não acabou. Na última sala a visita à uma galeria com grandes obras dos artistas em realidade virtual é a cereja do bolo. A visita é toda narrada e a sensação de estar dentro da galeria e tão perto das obras é de tirar o fôlego e se recuperar de qualquer dia cansativo. Afinal a arte inspira.

Para Daniele Boll, Head de Marketing da Multiverso, a troca com Mohamad sendo tão jovem é um aprendizado constante e ela acredita que as iniciativas da empresa são realmente inspiradoras: “é possível ver o olhar de admiração em cada tipo de público que visita a exposição, desde as crianças em família, passando pelos casais e amigos até os mais idosos. Todos se emocionam e se impressionam”, relata. Ela ainda relata que a exposição é acessível tanto pelo formato tecnológico quando pelos valores de bilheteria que são: R$50,00 a inteira dia de semana e R$60,00 aos finais de semana, com meia entrada aplicável aos públicos que têm o direito. Até 03 anos de idade é gratuita a entrada e a até 12 meia entrada, mesmo sem comprovação. Os ingressos podem ser adquiridos aqui.

A próxima exposição já tem data para começar

A empresa inovadora ainda possui projetos de expansão, já com uma unidade em Porto Alegre e outra com previsão de abertura no interior do Rio Grande do Sul. E a próxima exposição irá celebrar os 50 anos da icônica Hello Kitty que atravessa intacta tantas gerações. A estreia será no próximo dia 21 de março e promete muita interação, tecnologia e imersão no mundo da famosa gatinha japonesa.

