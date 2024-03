Festival gastronômico revela a essência da cultura caiçara de São Sebastião - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Peixe seco no varal (Foto: Divulgação)

Não só de praia, mar e natureza vive São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. A cultura tradicional do litoral brasileiro, que mistura influências indígenas, africanas e portuguesas, é muito enraizada. Comprovação é o Festival Gastronômico Caiçara, que já faz parte do calendário do município, e que apresenta uma comida saborosa, que leva ingredientes frescos e locais, como peixes, frutos do mar, banana, ervas e outros. Uma das iguarias é o peixe seco no varal, uma técnica para conservar o pescado mantida por muitas famílias de São Sebastião. Terá, ainda, artesanato típico à venda. É a identidade do povo caiçara.

O Festival Gastronômico Caiçara será realizado de 14 a 17 de março, no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico de São Sebastião. Iniciativa da Secretaria de Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna” (Fundass), tem programação especial e é também uma forma de celebrar o Dia do Caiçara, 15 de março e aos 388 anos de emancipação político-administrativo de São Sebastião, que se comemora em 16 de março. Dos pratos tradicionais aos mais inovadores, o festival promete satisfazer todos os paladares.

Pratos que seguem a receita caiçara

Durante o evento, estandes e food trucks comercializarão iguarias doces e salgadas e bebidas que levem ingredientes típicos deste trecho do litoral ou sejam elaborados seguindo a receita caiçara, tudo sob curadoria do renomado chef Eudes Assis. Nascido e criado no Litoral Norte, onde atualmente mantém o projeto social Buscapé, Eudes faz uma fusão criativa de ingredientes locais e técnicas gastronômicas inovadoras, oferecendo uma experiência gastronômica única como em seu restaurante Taioba, em São Sebastião.

“Mais do que uma celebração gastronômica, o evento visa a valorização, salvaguarda e divulgação do patrimônio cultural, material e imaterial caiçara. Uma oportunidade imperdível de mergulhar na riqueza cultural dessa comunidade costeira”, afirma a secretária de Turismo, Adriana Balbo Venhadozzi. Para manter viva essa rica cultura, além do festival, São Sebastião desenvolve o projeto ‘Culinária Caiçara: Sabores da Tradição’, uma iniciativa incrível do Espaço Caiçara Peixe de Varal, em parceria com a Oficina Ligare.

A realização do Festival Gastronômico Caiçara é uma maneira do poder público fomentar o turismo de base comunitária, acrescenta a secretária de Turismo. “É um evento para o turista não apenas se deliciar com a comida caiçara, mas também para entender um pouco mais dos saberes tradicionais. E, para a população local, é incentivo para manter essa cultura viva”, completa.

Cozinha show

Além das iguarias e artesanato caiçara que estarão à venda nos estandes e food trucks, no Complexo Turístico da Rua da Praia também vai ocorrer mais uma edição do Cozinha Show. Seis chefs convidados ao lado do anfitrião Eudes Assis vão finalizar seus pratos na frente dos clientes. A abertura do festival, no dia 14 (quinta-feira), às 18h, será com a dobradinha Eudes e Dario Costa, que foi o campeão da 2ª edição do Mestre do Sabor, da Rede Globo, e está à frente de seis restaurantes, incluindo o Madê, em Santos.

Mais tarde, às 20h, quem comandará a Cozinha Show será a empresária e chef Renata Vanzetto. Instintiva, ela cria pratos com uma facilidade espantosa. Já no dia 15, sexta-feira, às 18h, o Cozinha Show será com Rubens Catarina Salfer, que é chef renomado, com passagem em grandes restaurantes, professor, palestrante, e apresentador e idealizador do podcast Antiácido. Mais tarde, às 20h, o show será com Janaína Torres (chef da Casa do Porco, Bar da Dona Onça), eleita a melhor cozinheira mulher da América Latina em 2023.

No dia 16, sábado, já às 13h a chef é Angélica Souza, de São Sebastião, e que atua para ensinar às novas gerações a tradição do peixe seco no varal. Além de mostrar como é a salga e cura do pescado, ela fará bolinho de banana verde com o peixe seco para degustação. Às 20h, o chef da Cozinha Show, será Netão, que está à frente da Rede Bom Beef, que começou com uma unidade própria em Santos. Em 2022, foi eleito o Melhor Assador do Brasil. Já no domingo, dia 17, serão três chefs: às 16h, o chef do Restaurante Canoa; às 18h, chef Mônica Mallet, e às 20h, para fechar o evento, a renomada culinarista Bel Coelho, reconhecida por sua abordagem inovadora, que destaca ingredientes nativos e técnicas sustentáveis.

Shows de aniversário

São Sebastião organizou uma extensa programação de shows para celebrar os 388 anos de emancipação político-administrativa do município, comemorado em 16 de março. O Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico, recebe o cantor José Augusto, que subirá ao palco nesta sexta-feira (8), às 21h. Já no sábado (9), a cantora Paula Lima traz o show ‘Soul Lee’, em homenagem à Rita Lee, também às 21h.

Além disso, a programação no Centro inclui grandes nomes como Os Paralamas do Sucesso, Léo Santana, Amado Batista, Veigh, Sarah Farias e Mumuzinho, que se apresentam entre os dias 15 e 30 de março. A Praça Pôr do Sol, em Boiçucanga, na Costa Sul, também será cenário da festa. Nesta sexta-feira (8), Maria Rita encantará o público com sua voz única às 21h, seguida por Fernanda Abreu, no sábado, no mesmo horário. O palco da Praça Pôr do Sol receberá ainda apresentações de Henrique & Diego, Fábio Jr. e Jeito Moleque nos dias 15, 16 e 17 de março, respectivamente, todos às 21h.

Serviço

O Festival Gastronômico Caiçara será de 14 a 17 de março, das 17h às 23h, no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico de São Sebastião. Mais informações sobre o turismo de São Sebastião em @turismosaosebastiao.