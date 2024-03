Os desafios das mulheres à frente da gestão hoteleira - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Neste mês (no dia 8) celebramos o Dia Internacional das Mulheres. Muitas postagens alusivas à data circularam. Empresas homenagearam suas clientes e colaboradoras e nas mídias em geral o tema recebeu amplo destaque incluindo os permanentes debates sobre a fundamental e crescente presença das mulheres no mercado de trabalho, suas aspirações, desafios em conjugar multitarefas à sua atuação profissional, sem esquecer da sua luta por condições igualitárias de carreira e remuneração em todos os segmentos laborais.

Relatório recentemente divulgado pelo Banco Mundial destaca que melhores condições de trabalho, abertura de novos negócios para elas e a equiparação de gênero destravaria o potencial de crescimento do PIB global em adicionais 20%. Disparidades salariais ainda persistentes, restrições em trabalhos noturnos ou funções consideradas “perigosas” são obstáculos ainda a serem superados entre outros.

Mulheres na gestão hoteleira

Na gestão hoteleira não é diferente! Mapeamento que minha consultoria hoteleira realizou retratando o quadro geral da presença feminina na hotelaria apontam números que falam por si: Dentre as 173 redes hoteleiras nacionais e internacionais presentes no Brasil que abarcam 1.570 hotéis distribuídos por 273 cidades e empregando 216 mil pessoas diretamente, apenas 11 contabilizam CEO’s (presidentes) mulheres! Um percentual definitivamente baixo (6,3%)!. Líderes atuantes como: Lizete Ribeiro (Grupo Tauá de Hotéis), Chieko Aoki (Blue Tree), Gabriela Poltronieri (Rede Swan), Taíza Krueder (Clara Resorts), Flávia Lorenzetti (B&B Hotels), Renata Rocha (Nobile Hotéis) entre poucas outras são nobres exceções que demonstram o enorme caminho que ainda precisamos percorrer.

Analisando o universo de gestoras hoteleiras (gerentes gerais) o quadro é bem mais inclusivo. Tomando por base a hotelaria de Belo Horizonte constatamos que dentre 111 hotéis pesquisados 63 são gerenciados por mulheres (56,8%). Este cenário aponta para uma tendência inequívoca do futuro papel das líderes femininas em cargos de diretorias e presidências.

Estamos presenciando uma crescente representatividade delas na hospitalidade, lembrando sempre que em termos globais 60% da mão de obra alocada na hotelaria é composta por mulheres. Setores como governança, alimentos e bebidas, recepção, reservas e vendas são predominantemente ocupados por mulheres onde predicados importantes como: perspicácia, atenção a detalhes (essência da hotelaria) e sensibilidade para resolução de problemas, são constantemente requeridos.

Rede San Diego

Na rede San Diego Hotéis sediada em Minas Gerais, fundada por 3 sócios homens em 1998 o exemplo não deixa dúvidas. A sucessão está destinada à 3 mulheres, todas filhas de cada um dos fundadores, aptas e convictas a promover o crescimento da empresa ao longo dos anos futuros. Além disso todos os atuais hotéis administrados pela rede são gerenciados por mulheres que traduzem a cultura corporativa da empresa.

“O desafio das mulheres na gestão hoteleira pode incluir enfrentar estereótipos de gênero, equilibrar responsabilidades familiares e profissionais, e superar barreiras de ascensão na carreira. É importante promover a igualdade de oportunidades e criar ambientes inclusivos para encorajar mais mulheres a ingressarem e progredirem neste setor, e é isto que nós, da Rede San Diego temos feito com muito orgulho. Mulheres gerenciando todos os hotéis administrados da Rede. Acreditamos na capacidade e competência delas, além de terem mais habilidade e sensibilidade para lidar tanto com o cliente externo, no caso, os hóspedes, quanto os clientes internos, os nossos colaboradores e os nossos terceirizados”. Atesta Flávia Araújo (Sócia-Diretora da Rede San Diego Hotéis).

“Obrigado à todas vocês mulheres presentes na (Hotelaria, substantivo feminino) que requer qualidades inerentes do universo feminino na arte de bem receber, cuidar e encantar”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Siga no Instagram: @mvsluys

e-mail: mvsluys@gmail.com

Whatsapp: (31) 98756-3754

