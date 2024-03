Grupo espanhol NH Hotels promove capacitação para mais de 200 colaboradores e anuncia abertura de vagas - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Grupo espanhol NH Hotels promove capacitação para mais de 200 colaboradores e anuncia abertura de vagas (Foto: Divulgação)

Tomar banho em um chuveiro potente, dormir em uma cama com enxoval de “muitos fios”, café da manhã incluso na diária, serviços como wi-fi gratuito, ter um bar à disposição, o quarto limpo diariamente e uma equipe pronta para atender a qualquer momento. Ao se hospedar em um hotel, esperamos por tudo isso e muito mais.

Por mais que as comodidades sejam muitas, o mercado hoteleiro passou por transformações nos últimos anos. De acordo com o relatório “The Evolution of Global Luxury Hospitality” da JLL, o segmento de luxo ficará em posição de destaque e o atendimento aos clientes premium precisará ser ainda mais cuidadoso. A regra é clara: os hóspedes estão atrás de experiências únicas, individuais e personalizadas. Muito além de se adaptar, os hotéis deverão encantar os novos perfis de hóspedes a fim de reter os antigos e impulsionar novas reservas.

Uma pesquisa da Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) apurou que o serviços mais procurados pelos viajantes são os personalizados e “vips” em geral (76%), spa/wellness (71%), gastronomia (64%) e atividades ao ar livre (62%). As funções exercidas pelos trabalhadores do setor turístico, como recepcionistas, porteiros, equipe de vendas, atendentes, camareiras e outros, impactam diretamente na satisfação dos clientes e na competitividade dos hotéis. Portanto, é fundamental que os colaboradores superem as expectativas dos hóspedes. O desafio dos gestores dos hotéis tem sido atrair e reter talentos e capacitá-los ainda mais por meio de reciclagens constantes.

NH Hotels, compromisso em valorizar talentos

Nessa linha de raciocínio o NH Curitiba The Five vem reforçando o compromisso de valorizar os talentos e as capacidades dos colaboradores para promover a liderança, hospitalidade e outros atributos essenciais no segmento. Em parceria com a Signature Brasil Business and Training Solutions, empresa de estratégia empresarial, o hotel desenvolve um projeto de gestão para capacitar cada vez mais a equipe. “Por meio de treinamentos organizacionais e humanos, desenvolvemos as competências gerenciais dos colaboradores de todos os setores, alinhando-os aos objetivos estratégicos da empresa”, explica o diretor do NH Curitiba The Five, Antonio de Albuquerque.

O hotel da rede espanhola promove anualmente três módulos de capacitação: Service Edge Governança, destinado à excelência e padronização no atendimento ao cliente; Mentorias Individuais de Liderança; e Transient Edge, focado na excelência em serviços e técnicas de venda. “Queremos dar ferramentas aos nossos colaboradores, auxiliando no desenvolvimento da carreira de cada profissional que faz parte do Grupo NH Hotels. Nosso foco é aumentar a base de conhecimento técnico para funções que predominam o aprendizado empírico e, no caso dos cargos de confiança, queremos capacitá-los no posicionamento de liderança mais efetiva e produtiva. Nosso compromisso é qualificar e elevar cada vez mais a qualidade dos serviços prestados”, detalha Antonio.

Todo o projeto de capacitação dos colaboradores é alicerçado em um plano de carreira estruturado, possibilitando o crescimento profissional e a mudança de cargos dentro da empresa, oferecendo novas experiências. “Ainda temos uma avaliação de desempenho semestral que nos auxilia a traçar o plano de carreira de cada colaborador. Além disso, um percentual do faturamento da empresa é distribuído mensalmente entre os colaboradores por meio de uma escala de “pontos” variável, conforme o nível de responsabilidade e comprometimento com o serviço prestado”, explica o diretor.

Case de sucesso: de estagiária a governança corporativa

De acordo com o relatório Panorama da Hotelaria Brasileira 2023, do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) e a consultoria HotelInvest, são esperados R$ 5,7 bilhões de investimentos no segmento até 2027. No Paraná, o setor de turismo experimentou um crescimento de 11,4% em comparação a 2022, registrando a segunda maior evolução no setor de serviços, conforme aponta pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, o Aeroporto Afonso Pena, localizado na capital Curitiba, apresentou um aumento de 8% na movimentação aérea em relação a 2022, segundo relatório do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA). A cidade também destaca-se entre os dez destinos mais procurados no Brasil, segundo levantamento realizado pela agência de viagens on-line Decolar.

Mesmo com os “bons ventos”, o setor enfrenta escassez de mão de obra qualificada, o que demanda benefícios e capacitação. É o caso da governanta Daianne Christina Pirovoski, que iniciou sua carreira no NH Curitiba The Five em 2018 como estagiária e, com empenho, dedicação e oportunidades, ascendeu e é hoje responsável por uma equipe composta por 35 pessoas que supervisionam 380 apartamentos do Complexo The Five.

Oportunidades de emprego

O NH Hotels está com processo seletivo aberto para sete vagas permanentes nos setores de governança, cozinha, recepção e restaurante. Os interessados podem enviar seu currículo para o e-mail dpnahhotels@hotmail.com.

