Castelo Saint Andrews, em Gramado, prepara experiências gastronômicas para Páscoa (Aproveite a programação de Páscoa do Castelo Saint Andrews. (Foto: Divulgação))

Gramado (RS) é um destino encantador, ainda mais na Páscoa. Conhecida como a terra do chocolate, fica melhor ainda aproveitar o destino com uma programação especial para o período, como a preparada pelo Castelo Saint Andrews. O hotel, membro do seleto grupo Relais & Châteaux, que reúne os melhores hotéis e restaurantes do mundo, terá uma programação que envolve gastronomia e experiências personalizadas, com o intuito de despertar bons momentos entre família, casais ou amigos.

Na Sexta-feira Santa (29/03), o renomado Restaurante Primrose, que faz parte do empreendimento, terá um menu especial para almoço ou jantar: Bacalhau Cod Gadhus. Serão quatro pratos servidos com o seleto bacalhau, acompanhados por vinhos da premiada adega do Castelo Saint Andrews. Os pratos incluem Bolinho de bacalhau com aioli de açafrão acompanhado de Espumante Português Kompassus Blanc De Noir, Escondidinho de bacalhau português com tapenade acompanhado de Vinho Branco Quinta do Penedo Dão e Bacalhau a natas com Marquês de Borba Vinhas Velhas branco.

No sábado (30/03), acontece o Jantar Harmonizado com Brunello Di Montalcino, uma experiência enogastronômica inesquecível com vinho da renomada vinícola italiana, um dos mais premiados do mundo. O menu da noite terá Bruschetta al pomodoro e basilico com Dieci Terre Lux Clara Rosé, Risotto Acquerello de pimentão assado e bacalhau com Vinho Rosé Dieci Terre Lux Clara Rosé e Magret de Canard com abóbora e vinho do porto com VT Pian Delle Vigne Brunello Di Montalcino 2016. A sobremesa será Sopa de frutas vermelhas a Moda Paul Bocuse com Banfi Florus Moscadello Di Montalcino Late Harvest e Fortificado doce Marco De Bartoli Marsala Superiore 1986, além de chá, café e Mignardises Saint Andrews e entrada com Pão de fermentação natural com girassol e manteiga aerada de framboesa silvestre.

Os hóspedes do Castelo Saint Andrews também vão ganhar um ovo de Páscoa da Prawer Chocolates e poderão participar de um evento especial para pintar ovos coloridos durante o feriado. A interação acontecerá no dia 30 de março, das 14 às 17h, e os ovos pintados serão entregues domingo em cada suíte.

A programação de Páscoa do Castelo Saint Andrews inclui ainda transfer aeroporto/hotel/aeroporto, welcome drink, serviço de mordomos e concierges, escalda pés, café da manhã menu degustação, kit de amenidades Trousseau, Wine O’Clock e visitas programadas no Cristais de Gramado e Geo Museu. Os hóspedes também podem personalizar sua experiência com serviços exclusivos, como spa na piscina com vista para o Vale do Quilombo, piquenique, chá da tarde, Wine Experience no Mirante e no jardim do Castelo, Fondue Suisse, Cigar Lounge, Noite de Pizzas Gourmet na Boulangerie e drinks no novo Pub Bar do Castelo Saint Andrews.

Os pacotes com 7 diárias, de 24 a 31 de março, saem a partir de R$ 3.202,29 por noite, incluindo café da manhã. Se o hóspede preferir, o valor com experiências inclusas fica em R$ 3.586,44 por noite.

Páscoa em Gramado

A emoção da Páscoa em Gramado promete encantar os visitantes como em todo ano. De 07 a 31 de março, as ruas da cidade serão lindamente decoradas para receber e encantar seus moradores e turistas. Além disso, o evento terá programação diária, com atrações lúdicas e religiosas por toda a cidade.

Restaurante Primrose

Reconhecido mundialmente por sua autenticidade e alta gastronomia, o Restaurante Primrose do Castelo Saint Andrews foi premiado o Melhor Restaurante de Hotel pela Revista Sabores do Sul e recebeu o prêmio World Luxury Restaurant Awards em oito diferentes categorias. Com cozinha majoritariamente franco-italiana, o restaurante dispõe de uma adega ampla e climatizada. Sede do Terroir Wine Experience, dedicado aos apreciadores dos melhores vinhos do mundo, o espaço é perfeito para se preparar, um delicioso jantar cercado pelos amigos.