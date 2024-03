Hotéis já antecipam reservas para o show da Madonna - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Hotéis já antecipam reservas para o show da Madonna

Ao que tudo indica, Madonna deve vir ao Brasil para fazer um show de graça na praia de Copacabana no dia 4 de maio. O evento faz parte da turnê The Celebration Tour, que marca os 40 anos de carreira da artista.

O show na Princesinha do Mar deve marcar o retorno da Rainha do Pop ao país depois de 12 anos e tem tudo para ser o maior de sua carreira. Com fãs eufóricos, hotéis da região já começam a registrar um aumento na procura durante o final de semana do evento. As unidades de Copacabana da rede B&B HOTELS, por exemplo, apresentaram um aumento de quase 20% na ocupação durante o período.

Segundo o Booking.com, o Rio de Janeiro já é o destino doméstico mais buscado por brasileiros na plataforma entre 3 e 5 de maio, e a quinta cidade mais buscada por viajantes globais nas Américas, atrás apenas Nova York, Las Vegas, Orlando e Cancún.

Com localização privilegiada para quem vai ao evento, o B&B HOTEL Posto 5 e o B&B HOTEL Forte, ambos a um quarteirão da praia, ainda têm quartos disponíveis e oferecem diárias a partir de R$430 durante o final de semana do dia 4 de maio.

