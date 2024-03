Edição 2024 do Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro celebra a brasilidade - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Edição 2024 do Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro celebra a brasilidade (Bistro? d’Oliveira (Foto: Divulgação))

A cidade de Porto Seguro se prepara para receber durante o mês de abril o maior festival e evento gastronômico do Sul da Bahia: o Festival Raízes de Porto Seguro. Em uma realização da Abrasel e correalização do Sebrae, Senac e Prefeitura de Porto Seguro, turistas e moradores terão a oportunidade de sentir uma explosão de sabores, incluindo peixes, mariscos e crustáceos, além de frutas e diversos ingredientes da cultura indígena nas combinações preparadas pelos chefes da sede de Porto Seguro, Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva.

Na edição 2024 o evento que segue entre os dias 11 a 27 de abril, conta com agenda extensão dentro e fora dos restaurantes.

Dando início as atividades externas, nos dias 12 e 13 de abril, a encantadora vila de Caraíva recebe o Raízes Cultural, evento com música tradicional local e degustação de diversos pratos do festival a preços populares.

Nos dias 18 e 20 de abril, será a vez de Arraial d’Ajuda, sendo dia 18 o Festim no Mirante das Fitas, com menu especial desenvolvido pelos restaurantes do local e mais degustação de cachaças. Já no dia 20 a feijoada do Boteco Esquina do Porco contará com uma roda de samba em uma programação especial desenvolvida pela casa.

Nos dias 26 e 27, a Passarela da Cultura em Porto Seguro será o ponto de encontro e contará com feira de produtos locais e economia criativa, degustação de pratos, cozinha show e diversas atrações culturais e musicais.

