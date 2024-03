Turismo de alto padrão ganha nova marca (A marca BRK Vivências Únicas oferecerá aos clientes roteiros personalizados, incluindo experiências exclusivas, hospedagens de alto padrão, transporte com motorista à disposição e equipe altamente qualificada. (Foto: Divulgação))

A nova marca da Brocker conta com serviços exclusivos e atendimento diferenciado para clientes na região da Serra Gaúcha e Campos de Cima da Serra. “Com 29 anos de experiência em turismo, estamos chancelando a BRK Vivências Únicas com base nos pilares da elegância, do charme do simples, da natureza como protagonista, do conforto, da segurança e autenticidade nas viagens, e do turismo sustentável”, revela a CEO do Grupo Brocker, Adriane Brocker Boeira Guimarães.

O projeto nasceu a partir da busca que o segmento da hotelaria de luxo de Canela e Gramado fez junto a Brocker para a criação de experiências únicas na região para seus hóspedes. “E a partir dessas solicitações, criamos um produto totalmente conectado com nossa essência, que é trazer experiências genuínas, sempre conectados a nossa história”, explica Any.

A marca BRK Vivências Únicas oferecerá aos clientes roteiros personalizados, incluindo experiências exclusivas, hospedagens de alto padrão, transporte com motorista à disposição e equipe altamente qualificada. “Nosso público alvo são casais, famílias e grupos que buscam atendimento e experiências exclusivas. Pessoas que desejam desconectar ou descarregar as energias na natureza”, explica a Diretora Comercial do Grupo Brocker, Carlise Bianchi. Entre os produtos oferecidos estão o tour Pé da Cascata do Caracol com brunch ao som do arroio, banho de floresta no Jardim das Guabirobas centenárias, trekking entre cascatas no Vale da Lageana, oficina de marcenaria autoral, balonismo ao nascer do sol e Vivência de Fazenda, com imersão a cavalo na natureza.

“Para desenvolver os produtos e serviços da BRK, nós buscamos fornecedores e pessoas daqui, que tragam autenticidade para essas experiências, sempre valorizando a história e a cultura local. Teremos também a Amanda Ramires como gestora para cuidar do atendimento, acompanhando cada detalhe da entrega das experiências”, completa Carlise. Neste primeiro momento, o principal objetivo do Grupo Brocker com a nova marca será rentabilizar e fomentar parcerias com os hotéis da região da Serra Gaúcha e Campos de Cima da Serra, especializados no público alvo da BRK Vivências Únicas.