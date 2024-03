Maior evento náutico da América Latina acontecerá no Rio de Janeiro em abril - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Com a Praia de Ipanema eleita recentemente pela pesquisa da “Lonely Planet” como a segunda melhor praia do mundo e cartão postal do país com suas belezas naturais extraordinárias, o Rio de Janeiro abre o calendário de eventos náuticos brasileiro com a realização do 25º Rio Boat Show, o maior do gênero sobre as águas da América Latina. De 28 de abril a 5 de maio, na Marina da Glória, a feira trará ao público grandes novidades para o lazer e esportes no universo náutico, ideal para quem quer aproveitar de perto as “maravilhas mundiais”, vistas exuberantes como o tão falado pôr do sol de Ipanema e destinos como ilhas que são apenas acessados pelas águas. A expectativa da organização é de superar a geração de negócios de 2023 que resultou na venda de mais de 200 embarcações e geração de R$ 240 milhões em negócios.

Embarcações de diversos portes, tanto para quem quiser comprar uma cota ou o seu primeiro barco, até iates luxuosos que são sonhos de consumo serão opções disponíveis para visitar de perto. Equipamentos esportivos, decoração para barcos e alta tecnologia embarcada são mais atrações confirmadas, além de atrativos como o famoso desfile de barcos, gastronomia e lazer para a família. A programação do evento conta também com o Náutica Talks, série de palestras que levará histórias de personalidades do mar à Marina da Glória.

“O Rio de Janeiro é, sem dúvida, um paraíso do Brasil e que reúne alguns dos mais belos destinos de navegação do mundo. Além das belas praias, opções como Baía da Guanabara, Búzios, Arraial do Cabo, Angra dos Reis e Paraty são mais exemplos. Portanto, não é à toa que o Boat Show carioca abre o calendário náutico brasileiro e completa 25 edições de muito sucesso. Trata-se de uma feira para todos, projetada tanto para quem quer ingressar na náutica com a compra de uma pequena embarcação até aqueles que desejam fazer um upgrade. É entretenimento ideal para os amantes das águas e contribui para o fomento de todo o setor. Tanto que cerca de 70% de todas as negociações envolvendo embarcações e seus acessórios concretizados no Brasil são realizadas em feiras organizadas pela Boat Show Eventos”, afirma Thalita Vicentini, diretora do Grupo Náutica e da Boat Show Eventos.

Para 2024, a expectativa da organização é reunir mais de 33 mil pessoas de várias partes do Brasil e do exterior para conhecer as novidades do setor náutico. “Com a vocação para o turismo náutico, o Brasil tem se desenvolvido nesse setor, também no que se refere à indústria, concentrando fabricantes de barcos reconhecidos internacionalmente. Há um grande potencial para ser explorado com o incentivo para instalação de novas marinas, aos fabricantes e implementações de atrações, já que é uma área de alta empregabilidade. Para se ter uma ideia, quando comparamos com mercados maduros, como os Estados Unidos, que tem em média um barco para cada 27 pessoas, enquanto no Brasil esse número é de 1.543 pessoas por barco. É uma indústria jovem, mas em ascensão e com potencial gigante, e que certamente tem todas as características para se transformar em referência mundial”, conclui.

Marcas confirmadas no evento estão entre as maiores do país e do mundo e grandes nomes da náutica, entre eles: Azimut Yachts, Real Powerboats, Schaefer Yachts, NX Boats, Sea-Doo, Ventura, Sessa Marine, Solara Yachts, Triton Yachts, Mestra, Kelson’s, Excess, Beneteau, Lagoon, Hidea, Jeanneau, Kapazi Náutica, Roxy Marine Cotas Náuticas, Mercury, Ademicon, Armazém Off Road, Azov Yachts, CF Moto Rio, Lanchas Coral, Posto Golfinho, Zath Mariner, Volvo Penta, Yamaha, Yanmar, Sealife, CarStation e Bombordo.

Para que o público possa ficar por dentro de tudo que acontece no evento, o Canal Náutica no Youtube fará a cobertura ao vivo do Rio Boat Show.