Legoland Florida: diversão em família com a novidade LEGO Ferrari Build and Race (A atração possui o único modelo LEGO Ferrari 296 GTS em tamanho real do mundo. (Foto: divulgação))

Neste mês de março, o LEGOLAND Florida Resort entrou na temporada de férias de primavera com a inauguração oficial de sua mais nova atração, a “LEGO Ferrari Build and Race”, inclusa no ticket de entrada. Totalmente interativa, coloca os visitantes no banco do motorista para construir carros de corrida inteiramente com peças LEGO e depois testá-los usando tecnologia digital de ponta e cenários de corrida da vida real.

“Estamos entusiasmados com este lançamento único para nossos visitantes. LEGO Ferrari Build and Race é diferente de qualquer outra atração que temos. Pois celebra a popularidade global da Ferrari e das corridas de F1 enquanto desafia todos a imaginar, construir e pilotar o carro dos seus sonhos com o tema LEGO Ferrari”, comenta o Diretor Geral da LEGOLAND Parks, América do Norte, Rex Jackson.

A peça central da atração é o único modelo LEGO Ferrari 296 GTS em tamanho real do mundo. Construída peça por peça, com mais de 424.000 elementos LEGO, levou 1.850 horas para ser concluída. Uma “equipe de pit” completa da LEGOLAND, incluindo um designer, seis Master Model Builders e três animadores, garantiu que cada detalhe correspondesse ao de uma Ferrari 296 GTS real. E com direito a faróis, porta do lado do motorista aberta e com o ronco característico, o modelo serve como uma peça de boas-vindas da “garagem” do novo espaço, convidando os visitantes a se sentirem pilotos imaginando como seria correr em uma equipe de F1.

Depois de admirar o modelo, os jovens pilotos – e os seus pais – podem explorar a criatividade nas três áreas de construção e teste da experiência. É possível, por exemplo, construir um carro LEGO Ferrari e depois testá-lo em uma pista de corrida, salto e teste de motor. Cada percurso apresenta diferentes obstáculos, desafios e uma chance de conquistar o tempo mais rápido.

Foto: divulgação

Depois que os visitantes tiverem ajustado seus veículos, eles usarão a tecnologia digital para escanear seus carros e pilotá-los virtualmente pela pista. Uma experiência totalmente personalizável. É possível inclusive modificar digitalmente o tamanho do motor, as especificações dos pneus, a potência e a aerodinâmica do seu carro LEGO, e até mesmo adicionar uma placa personalizada e adesivos coloridos.

Os visitantes têm três voltas para definir o tempo mais rápido e usar touchpads para dar aceleração extra ao carro e a capacidade de mudar de faixa. Todos os convidados são incentivados a participar da diversão e torcer por cada corrida enquanto assistem às tabelas de classificação que são atualizadas em tempo real.

Os motoristas mais jovens do LEGOLAND Florida Resort também podem se divertir criando seus próprios designs na zona de construção LEGO DUPLO, completa com peças maiores feitas especificamente para mãos menores.

