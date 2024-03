XVI Convenção Schultz: evento de uma das maiores operadoras de turismo do Brasil acontece em Alagoas - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

XVI Convenção Schultz: evento de uma das maiores operadoras de turismo do Brasil acontece em Alagoas (Apresentação do Aroldo Eitel Schultz, CEO da operadora, na XVI Convenção Schultz (Foto: Acervo Uai Turismo))

Consolidada como uma das maiores operadoras de turismo do Brasil, com mais de 7.000 agências de viagem que vendem seus produtos/ destinos turísticos em seu portfólio, a Schultz está realizando a XVI Convenção Schultz. A edição de 2024 da sua convenção anual de vendas acontece no Vila Galé – Alagoas, entre os dias 17 a 21 de março, com a participação de agentes de viagem que se destacaram nas vendas no ano anterior. O evento conta com a participação de aproximadamente 350 pessoas, com agentes de 22 estados federados. O objetivo da convenção é impulsionar o agente de viagem, aproximando-o da marca, dos produtos e dos destinos ofertados pela operadora, para que sejam realizadas mais vendas.

Um dos pontos centrais da convenção é a aproximação dos agentes de viagem com o destino anfitrião, que tem a oportunidade de se promover para os participantes. Além das apresentações formais, o evento funciona como uma espécie de famtour (viagem de familiarização), em que os agentes de viagem podem conhecer e vivenciar experiências turísticas no destino, transformando a venda em algo personalizado e com roteiros turísticos certeiros, uma ação extremamente vantajosa para o destino turístico e, em especial, para o turista.

Os participantes da convenção recebem informações privilegiadas sobre as atualizações dos sistemas Schultz, das novidades e das condições especiais que serão lançadas, a exemplo a parceria exclusiva com o Hotel Boutique Ecoboo, nas Maldivas. No evento também são realizadas palestras de empreendimentos e destinos parceiros, como a Europamundo, VItal Card, TZ Seguros, Luck Receptivo, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Gramado, entre outros.

Alagoas

Localizado na região Nordeste, o estado do Alagoas é pequeno quando se trata de território, mas extremamente amplo quando se fala em atratividade turística, com uma variedade histórica, cultural e, principalmente, de belezas naturais, apresentando paisagens paradisíacas. capazes de conquistarem qualquer coração. Contemplando diversos tipos de segmentos turísticos, como o de sol e praia, gastronômico, cultural, de natureza, esportivo, entre outros, o destino foi selecionado a dedo para ser o anfitrião da XVI Convenção Schultz.

O Vila Galé – Alagoas, palco principal da edição de 2024 da convenção, está localizado no município de Barra de Santo Antônio, na Praia de Carro Quebrado, a apenas 40 km da capital Maceió. A estrutura do resort impressiona: são 492 quartos, quatro piscinas, sete restaurantes, cinco bares, Clube Nep voltado com parque aquático, Spa Satsanga, discoteca, centro de convenções com 2.000 m² e capacidade para até 1.200 pessoas em auditório, entre outros atrativos.

Wikitravel.ai

Durante a convenção foi apresentado por Aroldo Eitel Schultz, CEO da operadora, o Wikitravel.ai, um portal grátis e com conteúdo royalty-free. O portal combina textos criados por combinação de algoritmos e inteligência artificial com o conteúdos de fotos e vídeos das cidades, disponibilizados pelas secretarias de turismo, secretarias de comunicação e outros setores governamentais. A partir de uma assinatura, os setores governamentais podem realizar a gestão dos dados da sua cidade ou país, podendo inserir e ajustar textos, adicionar fotos e vídeos em alta resolução.

O portal é uma ferramenta para auxiliar na busca de destinos turísticos do mundo inteiro, facilitando o acesso as informações sobre cidades, estados e países. É um auxílio para o turista, que deseja aprender mais sobre o local que deseja viajar e, em especial, para o agente de viagem, que deseja fazer uma divulgação completa do destino, com fotos e informações validadas pelo próprio local.

