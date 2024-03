Festeje a Vendímia na América do Sul (Vendímia na Casa de Uco (Foto: Divulgação))

Já está aí o período que os amantes de vinho adoram: época da Vendímia na Argentina e no Chile. Essas regiões passam pelo ciclo da colheita das uvas que são matéria-prima para os melhores vinhos do mundo. E para celebrar esse momento tão importante por lá, festas são realizadas em diversos lugares que possuem vinícolas, o que atrai turistas de vários países. Descubra duas opções de destinos e hotéis para você festejar.

Vale do Maipo, no Chile

Todo mundo que gosta de um bom vinho reconhece o valor que o Chile tem, por isso, se você é uma dessas pessoas precisa conhecer o Vale do Maipo, a menos de uma hora de Santiago. E nessa região, está o hotel Las Majadas que prepara anualmente uma linda festa da Vendímia, que neste ano será celebrada nos dias 06 e 07 de abril. Ao se hospedar ali, você terá uma inesquecível escapada de fim de semana, onde poderá degustar dos melhores e mais famosos vinhos produzidos nesta localidade. Sem contar que irá descobrir curiosidades e saber mais sobre este interessante universo através das palestras com especialistas. Mas claro que as datas que reservam esta celebração também poderão trazer o tão sonhado descanso no belíssimo Parque Centenário que faz parte do hotel e te levar aos deliciosos pratos do restaurante Sequoia.

*O valor do final de semana de festa é a partir de 556 USD.

Vendímia Las Majadas (Foto: Divulgação)

Mendoza, na Argentina

Agora, se os vinhos argentinos são as opções que mais deseja degustar, prepare-se para conhecer a colheita das uvas no hotel Casa de Uco. Ao lado da Cordilheira dos Andes está essa belíssima propriedade, que em um tour guiado por especialistas você também terá a oportunidade de aproveitar ao máximo a Vendímia, que se estende até abril. Após explorar a adega e entender sobre a linha de produção, você irá participar da colheita e da clássica pisada da uva. Em seguida, delicie-se com uma harmonização de queijos com o portfólio completo dos vinhos próprios da Casa de Uco. Tudo isso acompanhado do sabor autêntico das empanadas de Mendoza, que combinam perfeitamente com a riqueza e complexidade do Malbec.

*Valores a partir de USD 150 para esta experiência.

Vendímia Casa de Uco (Foto: Divulgação)