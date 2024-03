Monte Verde prepara Páscoa temática (A Páscoa em Monte Verde promete encantar os visitantes de todas as idades. (Foto: Reprodução Instagram @visite.monteverde))

Monte Verde, o charmoso distrito de Camanducaia, em Minas Gerais, está se preparando para receber a Páscoa de uma maneira única e especial este ano. Com o apoio da Associação Comercial local, a cidade está sendo meticulosamente decorada para proporcionar uma experiência temática envolvente durante o feriado.

Considerada uma das celebrações mais aguardadas do primeiro semestre, a Páscoa em Monte Verde promete encantar os visitantes de todas as idades. Os enfeites estão sendo cuidadosamente elaborados em colaboração com os talentosos artesãos da cidade, garantindo uma atmosfera festiva repleta de ovos de Páscoa, coelhinhos e decorações temáticas por todos os cantos.

Para aqueles que desejam vivenciar plenamente o espírito da Páscoa no charmoso distrito, duas opções de hospedagem se destacam: são as pousadas Jardim da Mantiqueira e Pedras e Sonhos.

A Jardim da Mantiqueira está localizada em uma rua pavimentada, a menos de 5 minutos a pé do centro da cidade, e tem como uma das grandes vantagens o conforto de não precisar usar o carro para circular pelas atrações da avenida principal. Além disso, os hóspedes podem desfrutar de banheiras com hidromassagem em algumas das suítes, com vistas relaxantes para o bosque de araucárias. O espaço tem ainda uma área de convivência em meio ao belíssimo jardim e oferece um café da manhã primoroso.

Pousada Jardim da Mantiqueira (Foto: Divulgação)

Já a Pousada Pedras e Sonhos fica numa área mais afastada e tranquila, porém facilmente acessível por via pavimentada, proporcionando uma imersão exclusiva com a natureza. Com um mirante excepcional que oferece vistas de 360 graus de toda a majestosa mata da Serra da Mantiqueira, esta pousada é um refúgio para os amantes da natureza e da tranquilidade. Seus quartos contam com hidromassagem e lareira para os dias frios, e o café da manhã segue o padrão da boa gastronomia mineira, com quitutes regionais e caseiros de dar água na boca.

Pousada Pedras e Sonhos (Foto: Tadeu Brunelli)