Quebec: agora ficou mais fácil chegar a Mont-Tremblant

O Turismo Mont-Tremblant, cidade da província canadense de Quebec a 139 km de Montreal e a Keolis Canada anunciam parceria para estabelecer uma nova linha de ônibus da Orléans Express, entre o Aeroporto Internacional Montreal-Trudeau (YUL) e Mont-Tremblant. Mont-Tremblant é o terceiro destino turístico mais importante no Quebec, com mais de 3 milhões de visitantes anualmente. Seus membros, distribuídos pelos polos da estância turística Tremblant, do Centro da Cidade, da Village, do Domínio Saint-Bernard e do Parque Nacional de Mont-Tremblant, geram anualmente mais de $325 milhões em receitas turísticas.

O novo serviço de transporte é de de alta qualidade e responde à crescente demanda de diversos mercados emergentes, especialmente os da América Latina, que desejam viajar de forma rápida e sem complicações para Mont-Tremblant, no conforto de um ônibus rodoviário. O serviço também estará disponível para moradores das Laurentides que queiram se deslocar até o aeroporto. Esta iniciativa permite assim, atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável do destino através da redução do número de veículos nas estradas.

“Para a clientela de fora do Quebec, a ligação entre o aeroporto e a nossa região era uma questão importante que desejávamos resolver há muitos anos. Estamos convencidos de que este novo serviço atenderá às demandas dos nossos parceiros internacionais, fortalecendo ainda mais nossos esforços de desenvolvimento sustentável”, conta Daniel Blier, Diretor Geral do Turismo Mont-Tremblant.

“Desde as nossas primeiras conversas com a equipe do Turismo Mont-Tremblant, fomos expostos à importância dessa colaboração para o desenvolvimento econômico da região. Temos a honra de participar desse projeto que favorecerá a acessibilidade a essa magnífica região para todos os visitantes do Canadá e de outras partes do mundo”, reforça Francis Julien, Vice Presidente de Desenvolvimento de Negócios da Keolis North America.

“Estamos felizes de ter contribuído para o estabelecimento de um serviço de ligação direta do Aeroporto Internacional de Montreal à nossa estância turística para facilitar a acessibilidade ao nosso destino. Esse serviço impulsionará o crescimento da nossa clientela de mercados em desenvolvimento, incluindo México, Brasil, Reino Unido e França” comemora Cristina Romero, Diretora Geral da Associação da Estância Turística Tremblant.

Esta nova ligação fortalece a posição de Mont-Tremblant como o terceira destino turístico mais importante da Província do Quebec, contribuindo para a sustentabilidade de sua região. O transporte coletivo da Keolis Canada favorecerá as estadias de múltiplas noites em Mont-Tremblant e operará duas viagens de ida e volta por dia, de quinta a domingo, ao preço de US$ 95 (somente ida) e $ 161 (ida e volta) + impostos por adulto, e $ 66 (somente ida) e $ 117 (ida e volta) + impostos por criança. Os primeiros passageiros já podem adquirir os seus bilhetes na plataforma de reservas da Orléans Express, ou por telefone, para saídas entre 14 de março e 14 de abril. Os pontos de partida serão a Plataforma 5 do Aeroporto Internacional Montreal-Trudeau (YUL) e a Estação Mont Tremblant. Esse serviço será retomado em 15 de novembro de 2024, durante todo o período de inverno 2024-25.

Todos os detalhes sobre horários e serviços, assim como a reserva de bilhetes, já estão disponíveis em orleanexpress.com.

Esta parceria foi possível graças ao know-how da Keolis Canada e ao apoio financeiro da Estação Mont Tremblant, da Associação da estância turística Tremblant, do Turismo Laurentides, da Corporação de Desenvolvimento Econômico da MRC dos Laurentides, do Turismo Aéreo Laurentides e do Desenvolvimento Econômico Canadá, parceria que reforça e mostra a importância do trabalho associativo no setor do turismo.

