Sustentabilidade: reciclagem de rolhas em destino de enoturismo (Portugal é o maior produtor de cortiças do mundo e a iniciativa ensina a estimular o mercado do turismo à práticas sustentáveis. (Foto: World of Wine - WOW))

A sustentabilidade é um tema cada vez mais relevante no cenário global, e sua importância se estende também aos destinos e locais turísticos. Em um mundo onde a preocupação com o meio ambiente é crescente, destinos que adotam práticas sustentáveis não apenas preservam recursos naturais preciosos, mas também se tornam atrativos para um turismo responsável e consciente.

Um exemplo desse comprometimento com a sustentabilidade é o World of Wine (WOW), um destino que não apenas revela o universo dos vinhos de Portugal, mas também pratica iniciativas ecologicamente conscientes. Entre essas práticas, destaca-se o projeto “Upcycling Cork by WOW”, criado em 2022, e que visa promover o recolhimento de rolhas, transformando-as em recursos valiosos.

O WOW recolhe todas as rolhas usadas em suas instalações, incluindo as utilizadas em seus 12 bares e restaurantes, seis museus (inclusive um totalmente dedicado à cortiça) e na Escola de Vinho. Após a coleta, as rolhas são entregues à Associação Amorim Cork Composites, uma empresa dedicada a valorizar a cortiça (material vegetal do qual as rolhas são feitas) e desenvolver soluções sustentáveis para diversas aplicações. Lá, a cortiça é reciclada e transformada em uma variedade de produtos, desde calçados e brinquedos até materiais de construção.

Uma das iniciativas do projeto de sustentabilidade do WOW é incentivar a participação dos visitantes na reciclagem de rolhas. Então, para quem entrega 1kg ou mais de rolhas usadas, o WOW oferece um bilhete infantil para o Museu Planet Cork, além de uma rolha personalizada.

Um museu inteiramente dedicado à cortiça

Um dos seis museus do WOW é o Planet Cork, uma atração imperdível para os amantes da sustentabilidade, da cultura e, claro, do vinho. Localizado no Porto, norte de Portugal, país que é o maior produtor de cortiça do mundo, esse museu do WOW conta a história sobre o material de origem vegetal, 100% sustentável, com diversos tipos de uso, feito da casca do sobreiro.

Durante a visita, as pessoas podem explorar uma réplica de um sobreiro gigante, aprender sobre o processo de descortiçamento e transformação da cortiça, e descobrir suas diversas aplicações na vida cotidiana, incluindo arquitetura, design e até pranchas de surf. Outras atrações incluem atividades como: descobrir o próprio peso em rolhas e criar suas próprias rolhas personalizadas. É só digitar qualquer texto desejado, que a rolha ficará pronta em minutos, se tornando um ótimo souvenir para levar de lembrança.

À medida que mais destinos seguem práticas sustentáveis, o turismo se torna cada vez mais promissor, com comunidades locais, empresas e visitantes trabalhando juntos para preservar o planeta enquanto desfrutam de experiências turísticas memoráveis e enriquecedoras.

