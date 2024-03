Páscoa: Caça aos ovos e oficina de chocolates são destaques na programação do Thermas da Mata em Cotia - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Páscoa: Caça aos ovos e oficina de chocolates são destaques na programação do Thermas da Mata em Cotia ((Foto: divulgação))

As famílias com crianças que visitarem o Thermas da Mata nesta Páscoa terão uma programação recheada de atividades lúdicas e diversão para a família, principalmente aquelas com crianças. Isso porque o parque aquático de Cotia, vai contar com brincadeiras como caça aos ovos e oficina de chocolates durante o feriado prolongado.

Os atrativos voltados para os pequenos menores de 12 anos serão acompanhados da turma de mascotes do parque aquático, os Thermalucos. Compõem o grupo: Tibum, o paizão que zela pela saúde e bem-estar dos visitantes; Veggie, a mamãe sempre alerta às dicas de alimentação; Blub, que destaca a preservação da natureza; e Splash, o caçula que vive distribuindo abraços.

LEIA TAMBÉM: Monte Verde prepara Páscoa temática

Além disso, a equipe de recreadores Anima Thermas também estará presente com atividades especiais, animação e música boa para diversas idades. E a criançada ainda poderá se divertir nas diversas atrações aquáticas de áreas como a “Beach Kids”, espaço especial com áreas dedicadas às crianças, incluindo a “Baby” para os menores de 5 anos.

O Thermas da Mata, situado na região metropolitana de São Paulo, na cidade de Cotia, destaca-se também por sua localização privilegiada. De fácil acesso, localiza-se na Estrada do Morro Grande, a apenas 20 minutos da capital paulista, e pode ser acessado por meio da Rodovia Raposo Tavares e do Rodoanel.

Com uma vasta extensão de 200 mil metros quadrados, o parque é rodeado por áreas verdes e naturais, proporcionando uma experiência relaxante e revigorante para seus visitantes. Esta localização não apenas enaltece sua beleza cênica, mas também contribui para a tranquilidade e o bem-estar dos que buscam um refúgio das agitações urbanas no feriado prolongado.

LEIA TAMBÉM: Semana Santa em Salta, na Argentina: uma experiência turística inesquecível

Além disso, a estrutura do parque ainda inclui um lago, bosque, cabanas e a Praça das Águas, proporcionando diversão e lazer em meio à natureza. E, quando o assunto é gastronomia, os visitantes têm à disposição mais de 20 pontos de alimentação, garantindo uma variedade de opções para todos os gostos, desde sorvetes a chopp geladíssimo, contribuindo para uma experiência completa e agradável.

Para o feriado de Páscoa, de 29 a 31 de março, o Thermas da Mata tem ingressos a partir de R$59 infantil e R$69 adulto.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo