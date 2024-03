Gestão de Projetos e Produtos: impulsionando a experiência do turista e a rentabilidade dos negócios - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Esta série de posts é fundamentada no Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, conhecido como PMBOK e que, em sua 7ª edição, continua sendo uma referência internacional amplamente reconhecida no campo do gerenciamento de projetos. Ele oferece diretrizes e melhores práticas para profissionais em todo o mundo.

Esteja preparado para uma jornada de aprendizado significativa que alia padrões globais de gerenciamento de projetos à prática no contexto específico do turismo.

No post de hoje, vamos falar sobre Gestão de Produtos e sua conexão com a Gestão de Projetos. E, para isso, precisamos de alguns conceitos:

O que é produto?

Um produto é algo produzido e necessário para a operação de uma empresa. O produto resolve algum problema ou provê benefícios para um público específico. No setor do turismo, exemplos de produtos podem incluir: Pacotes de Viagem (combinações de serviços turísticos como transportes, hospedagem e atividades), Guias Turísticos (documentos impressos ou aplicativos digitais que fornecem informações sobre destinos, atrações e atividades), Reservas Online (sistemas de reservas para hotéis, passeios, atrações e atividades), Pacotes de Experiências (ofertas específicas, como passeios gastronômicos, aulas de culinária, excursões de aventuras).

O que é gestão de produto?

Na gestão de produto, o foco está na integração de pessoas, dados, processos e sistemas de negócios com o propósito de criar, atualizar e evoluir um produto ou serviço durante o seu ciclo de vida.

O ciclo de vida do produto compõe uma série de fases que representam a evolução de um produto, de sua concepção ao crescimento, da maturidade até sua descontinuação.

Como exemplo de produto, no setor do turismo, que percorre essas fases do ciclo de vida, podemos considerar um aplicativo móvel para planejamento de viagens.

Na fase de concepção, a equipe de gestão de produtos pode identificar a necessidade do mercado por uma solução conveniente e abrangente para planejar viagens.

Durante o desenvolvimento, são definidos os recursos e funcionalidades do aplicativo, como reserva de voos, hotéis e atrações turísticas.

No lançamento, o aplicativo é disponibilizado para os usuários, e na fase de crescimento, estratégias de marketing são implementadas para aumentar a base de usuários.

À medida que o aplicativo amadurece, podem ser feitas atualizações para mantê-lo relevante, até que eventualmente o interesse diminua e o produto entre na fase de declínio.

A gestão de projetos é diferente da gestão de produtos?

Sim. A gestão de projetos se concentra na coordenação dos processos (execução de tarefas), dentro de um prazo e escopo e orçamento definidos.

Já a gestão de produto está mais relacionada à estratégia de longo prazo, com foco em garantir que o produto resolva um problema do usuário final, atendendo às necessidades do negócio. Na gestão do produto, a ideia é ouvir o público, pesquisar o mercado, entendendo o que de fato precisa ser feito com foco em adaptabilidade e melhorias que colocam o cliente no centro.

Como conectar a gestão de projetos com a gestão de produtos?

A gestão de projetos e a gestão de produtos são duas disciplinas interligadas que desempenham papéis essenciais no desenvolvimento e entrega bem-sucedidos de produtos ou serviços.

Segundo o PMBOK Guide 7ª Edição, o gerenciamento de produto pode iniciar programas ou projetos em qualquer momento do ciclo de vida do produto.

O produto inicial pode começar com a entrega de um programa ou projeto. Durante todo o ciclo de sua vida, um novo programa ou projeto pode adicionar ou aprimorar itens específicos e características que geram valor adicional para clientes e para a empresa. Em alguns casos, o programa pode compreender todo o ciclo de vida de um produto ou serviço para gerenciar os benefícios e criar valor mais diretamente para a organização.

Figura: PMBOK Guide 7ª Edição

A gestão de projetos e produtos desempenha um papel crucial no crescimento contínuo do setor do turismo. Ao adotar abordagens eficazes de gerenciamento, as empresas turísticas podem não apenas garantir a entrega oportuna e eficiente de novos projetos e produtos, mas também podem melhorar a experiência do cliente, aumentar a competitividade e impulsionar a inovação.

A gestão eficaz de projetos permite que as organizações turísticas desenvolvam e implementem iniciativas estratégicas, com foco em entregas como o desenvolvimento de novos destinos, a melhoria da infraestrutura turística e a criação de novas experiências para os viajantes.

Por outro lado, a gestão de produtos permite que as empresas turísticas tenham foco nos resultados e geração contínua de valor para o cliente, entendendo suas dores, comportamentos, reclamações, proporcionando a oferta de soluções personalizadas e inovadoras.

Ao trabalhar de forma integrada a gestão de projetos e produto, as empresas do setor do turismo estarão bem mais preparadas para enfrentar os desafios do mercado e capitalizar as oportunidades de crescimento no dinâmico setor do turismo.

