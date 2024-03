5 pontos de atenção ao viajar de carro elétrico no Brasil - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

5 pontos de atenção ao viajar de carro elétrico no Brasil

De acordo com o levantamento “Tendências do Turismo para 2024”, do Ministério do Turismo, 1 em cada 3 brasileiros deve viajar nos feriados e na alta temporada, sendo 66% com carro próprio. Devido ao grande crescimento do mercado, o carro elétrico tem se tornado mais comum nas estradas.

Pensando nisso, a E-Wolf, que oferece soluções completas para eletromobilidade, elencou cinco pontos importantes para o motorista de um carro elétrico. Thiago Castilha, diretor da empresa, alerta que o carregamento deve ter atenção redobrada, pois está diretamente ligado à preservação da vida útil da bateria.

Confira as dicas:

Dê preferência para o carregamento residencial

Sair de casa com o carro totalmente carregado garante mais autonomia no percurso. Esse carregamento deve ser realizado com um equipamento de recarga adequado e seguro, sendo possível programar para um horário inteligente a fim de economizar energia.

Se planeje com antecedência

Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) mostram que, no ano passado, eram 3.800 eletropostos públicos e semipúblicos no país, e esse número está crescendo com investimentos públicos e privados. Porém, antes de pegar a estrada com seu carro elétrico, confira os pontos de recarga disponíveis na sua rota para utilizar se necessário.

Use a tecnologia a seu favor

Hoje em dia, existem aplicativos com mapas que indicam pontos de recarga externos. Essa pode ser uma alternativa para consultar em uma emergência, ou mesmo no momento de se planejar.

Aproveite para recarregar durante as paradas, caso seja necessário

Diversos estabelecimentos já contam com pontos de recarga para clientes durante o período de compras. O carregamento também pode ser feito durante a parada para refeições, por exemplo.

Leve um carregador portátil para emergências

O carregador portátil é um item importante para situações emergenciais. Existem diversos modelos no mercado e podem ser transportados no porta-malas, garantindo mais segurança e tranquilidade para a viagem.