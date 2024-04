Malta pelas telas de cinema (Das muralhas de Valletta à beleza natural da Gruta Azul aos becos silenciosos de Mdina, Malta é estrela de muitos filmes e séries. (Foto: VisitMalta))

Você pode ainda não ter visitado Malta mas, muito provavelmente já passeou por lá em muitas cenas de filmes e séries. Malta é muito mais do que um destino turístico ensolarado no Mediterrâneo. É um verdadeiro paraíso para cineastas e roteiristas de séries pela diversidade de suas paisagens, que não se encontram em quase nenhum outro lugar, oferecendo uma variedade de cenários naturais e históricos ideais, seja para produções de aventura, lendas bem como filmes românticos. Das muralhas de Valletta à beleza natural da Gruta Azul aos becos silenciosos de Mdina, Malta é estrela de muitos filmes e séries. Como esses:

Game of Thrones

Mdina, a antiga capital de Malta, foi usada em muitas cenas de Game of Thrones. A maioria filmada nas ruas de Mdina, como a cena da luta entre Ned Stark e Jamie Lannister, rodada na Praça da Mesquita em Mdina. (s01, ep05).

Praça da Mesquita em Mdina (Foto: VisitMalta)

LEIA TAMBÉM: Terra das lagoas: 9 locais para aventuras aquáticas em Nísia Floresta (RN)

Para quem seguiu esta série mítica é fácil lembrar, do Grande Septo de Baelor de Game of Thrones, o templo da Fé dos Sete que, na verdade é o Forte Manoel. Foi em frente a esta fortaleza que Ned Stark (alerta de spoiler!) teve a cabeça decepada na frente das filhas (s01, ep09) logo na primeira temporada. E ainda teve a cena do casamento de Daenerys e Khal Drogo, rodada em Gozo, onde aparece a Janela Azul, arco de pedra que, infelizmente, ruiu em 2017 devido a uma tempestade.

Muitas outras cenas de Games of Thrones foram rodadas em Malta mostrando os penhascos de Mtahleb, hoje em dia um dos destinos favoritos para mergulho ou a cidade de Rabat perto da Mdina.

Forte Manuel (Foto: VistMalta)

Popeye

Fica em Anchor Bay, ao norte de Malta, a cidade cenográfica criada para o filme Popeye (1980) com Robin Williams e que depois se transformou em parque temático para visitantes de todas as idades. A Popeye Village reúne atrações que vão de shows temáticos, encontro com personagens a piscinas para adultos e crianças, jogos, mini golfe, esportes aquáticos, tudo na cidade cenográfica com suas casinhas típicas. O ingresso custa 24€ para adultos e 16€ para crianças (taxas de alta temporada).

Popeye Village (Foto: VisitMalta)

À Beira Mar

Neste filme romântico e dramático com Brad Pitt e Angelina Joli, de 2015 a história acontece no sul da França que, na verdade é a ilha de Gozo com cenas no desfiladeiro Mgarr Ix-Xini e no luxuoso Ta Cenc, hotel e spa, com praia particular e vista privilegiada para o Mediterrâneo.

LEIA TAMBÉM: Flórida Inclusiva: passeios com ótima acessibilidade e inclusão sensorial

Gladiador

Mais um filme épico que usa as construções seculares de Malta como cenário. Nesta produção estrelada por Russell Crowe como Maximus, algumas cenas foram rodadas em Vittoriosa (uma das Três Cidades), mais especificamente no Fort Ricasoli. Outras cenas foram filmadas no St Michael Bastion.

Em tempo: o inédito Gladiador 2 encerrou recentemente suas gravações, e Malta novamente foi selecionada como uma locação principal.

Ruelas de Mdina (Foto: VisitMalta)

Troia

Troia, um filme clássico estrelado também por Brad Pitt, foi filmado em Malta. Neste filme de 2004, o Forte Ricasoli em Kalkara foi usado para representar parte da cidade de Tróia. Outras cenas foram filmadas em Comino e na Baía de Tuffieha.

O Conde de Monte Cristo

Filme dirigido por Kevin Reynold com aventura e romance, foi filmado em diversas locações de Malta. Muitas cenas foram rodadas nas ruas de Valletta, Birgu e Mdina. A Torre Comino e a Janela Azul de Gozo também estiveram envolvidas nas filmagens desta produção de 2002.

Torre na ilha de Comino (Foto: VisitMalta)

Para mais informações acesse o site.

LEIA TAMBÉM: Bahamas: arquipélago caribenho faz da proteção ambiental um estilo de vida