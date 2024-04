Comece a se programar para o Dia das Mães - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Comece a se programar para o Dia das Mães (Especialmente para o fim de semana do Dia das Mães, o Daj Resort preparou uma programação com música ao vivo de voz e violão no Gult bar, além de um welcome drink com espumante para receber as famílias. (Foto: Divulgação))

Para famílias em busca de uma experiência única para celebrar o Dia das Mães, o Daj Resort & Marina, localizado na cidade de Ribeirão Claro (PR), apresenta uma oportunidade incomparável para aproveitar este fim de semana especial. Situado a uma distância conveniente, sendo cinco horas de viagem de carro de Curitiba ou São Paulo e aproximadamente duas horas e meia de Londrina, Ribeirão Claro destaca-se por sua beleza natural, oferecendo uma combinação perfeita de lazer e cultura.

LEIA TAMBÉM: Conheça Bonito (MS) com temperaturas amenas

Em meio a uma área de 200 mil metros quadrados, cercado pela natureza exuberante e a represa de Chavantes, o resort conta com uma variedade de atividades de lazer que atende a toda a família. Entre as opções, os hóspedes podem desfrutar de piscinas ao ar livre e coberta com cromoterapia, academia, pista de caminhada, cinema, sala de jogos, quadras de tênis e beach tênis, vôlei, campo de futebol, passeios de bicicleta, pescaria, espaço kids e uma equipe de entretenimento infantil dedicada.

O resort dispõe de acomodações espaçosas (40 e 90 metros quadrados) e confortáveis equipadas com enxoval da Trussardi, amenities da L’Occitane. Somam-se às comodidades ainda: chuveiros duplos (apenas nas suítes de 90 metros quadrados), TV de 55 polegadas, amplas sacadas, camas king size e banheira de hidromassagem (apenas nas suítes de 90 metros quadrados). Para as mães com crianças pequenas, há a conveniência de kits infantis e uma copa do bebê.

Daj Resort & Marina (Foto: Divulgação)

Além disso, a gastronomia é um dos pontos altos do Daj Resort, começando o dia com um café da manhã panorâmico, que inclui itens frescos e locais como pães, tapiocas, café premiados de Ribeirão Claro e coalhada de frutas vermelhas. Almoços e jantares seguem o padrão de excelência, com ênfase em ingredientes regionais na preparação de pratos da cozinha internacional, garantindo uma seleção variada de peixes, carnes e massas.

LEIA TAMBÉM: Malta pelas telas de cinema

Outro destaque é o Jaune Spa by L’Occitane, um espaço perfeito para as homenageadas relaxarem neste período especial. O spa do Daj Resort oferece diversos tratamentos pensados para o relaxamento e cuidado, como banhos relaxantes de lavanda, massagens holísticas com karité, e terapias faciais revitalizantes. Além disso, as mamães poderão viver ainda uma experiência de renovação com procedimentos como a massagem aromacologia relaxante, tratamentos faciais como o Immortelle segredo da juventude, e sessões de bem-estar como a massagem re-energizante com pedras do sol. Os tratamentos e terapias oferecidos no espaço são cobrados à parte.

Especialmente para o fim de semana do Dia das Mães, o Daj Resort preparou uma programação com música ao vivo de voz e violão no Gult bar, além de um welcome drink com espumante para receber as famílias. Com o sistema de pensão completa, que inclui café da manhã, almoço e jantar, o resort promete um fim de semana de descanso e celebração inesquecíveis para as mães.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo