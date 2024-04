Air France terá dois voos novos de Fortaleza a Paris - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Air France terá dois voos novos de Fortaleza a Paris ( Atual número de assentos semanais terá um incremento de 69% (Foto: Divulgação Air France))

A Air France aumentará a sua operação em Fortaleza no próximo inverno europeu. A companhia aérea francesa passará a ter cinco voos semanais ligando a capital cearense a Paris entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025, frente às atuais três frequências semanais ofertadas na rota.

LEIA TAMBÉM: Cidade Criativa: Fortaleza se reinventa e se destaca no turismo brasileiro

“O desempenho do mercado brasileiro nos encoraja a expandir as operações em Fortaleza na próxima temporada europeia de inverno. Na capital cearense, nosso grande destaque fica para as elevadas taxas de ocupação, o que nos faz olhar mais atentamente para a necessidade de ampliar a oferta na ligação mais rápida que oferecemos da América do Sul para a Europa”, destaca Manuel Flahault, diretor geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul.

A aeronave escalada para todos os voos em Fortaleza será o Boeing 777-200, com capacidade para 328 pessoas, em três classes de serviço: Business Class (28 assentos), Premium Economy (32) e Economy (268). O atual número de assentos semanais terá um incremento de 69%. Os novos voos serão ofertados às quintas-feiras e aos sábados, e as três frequências atualmente em operação seguem disponíveis às terças, sextas-feiras e aos domingos.

Chegando em Paris, os clientes que desembarcam provenientes de Fortaleza podem não só visitar a capital francesa, mas também fazer conexões para centenas de destinos na Europa, na África e na Ásia, incluindo a China.

Em parceria com a GOL, que em 2024 completa dez anos ao lado do Grupo Air France-KLM, clientes de outras regiões do Brasil também podem voar para Paris e outros destinos fazendo conexão em Fortaleza. O mesmo vale para passageiros oriundos da capital francesa, que podem acessar dezenas de aeroportos em outras cidades brasileiras pela GOL.

LEIA TAMBÉM: Kitesurfe: o esporte que transformou o turismo de Camocim no litoral oeste do Ceará

As passagens para os novos voos já podem ser adquiridas pelo site da Air France ou por meio dos agentes de viagem.