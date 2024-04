A outra face do Chile (Vista parcial do vinhedo da Viña Santa Cruz (Foto: Uai Turismo))

Quando a maioria dos brasileiros pensa em uma viagem ao Chile, logo vem à cabeça inverno, neve, Vale Nevado. E claro, aproveitar para saborear bons vinhos. Não é à toa, afinal, o brasileiro não tem o privilégio de ver os flocos brancos caindo do céu. Contudo, fora do período invernal é possível conhecer a outra face do Chile, com paisagens completamente diferentes e que proporcionam experiências singulares.

Além disso, com os novos voos diretos da Latam para Santiago, partindo de Belo Horizonte e, em breve, partindo também de Brasília, a viagem ficou mais curta e facilitou bastante a visita dos brasileiros ao destino. Sem contar que, como a procura no inverno ainda é muito grande, já que é alta temporada, as passagens são mais baratas fora dessa época e mais fáceis de encontrar.

Entretanto, esse cenário pode mudar dentro de um futuro próximo, pois, aos poucos, os viajantes brasileiros estão descobrindo que o Chile é um destino que possui atrativos para o ano inteiro. Portanto, aproveite o momento!

Enoturismo

Não é nenhuma novidade que os vinhos chilenos são famosos por todo o mundo. Naturalmente, quando se escolhe o país como destino, a bebida fará parte do roteiro. Porém, quando a viagem é realizada no inverno, a experiência que se tem é, praticamente, apenas beber. Claro que tem as visitas às famosas vinícolas, com degustações, em um modelo mais comercial e que possuem seu valor. Mas os vinhedos estão secos, sem folhas e sem uvas, não tem muito o que ver.

Então, durante as outras estações é como se as videiras renascessem, atingindo o seu ápice no verão, onde as temperaturas estão mais altas, mantendo uma paisagem magnífica até o início do outono. É quando acontece a vindima, época da colheita das uvas.

É nessa época que é possível andar pela imensidão de parreiras carregadas e ter experiências verdadeiramente genuínas, em que o visitante se sente livre e em contato real com os processos de produção do vinho. E uma cidade capaz de proporcionar esse tipo de experiência é Santa Cruz. Mas não se engane, apesar de ser uma cidade típica de interior e uma região com muitas vinícolas, possui outras surpresas além do vinho que a diferencia e vai fazer valer a pena incluí-la no roteiro.

Santa Cruz

A cidade de Santa Cruz, fica a 180km de Santiago, aproximadamente 2he30 de uma estrada excelente e paisagens deslumbrantes das Cordilheiras da Costa e dos Andes. É possível ir de ônibus de Santiago à Santa Cruz. O transporte sai a cada 1 hora e custa US$7,00. Mas como é necessário carro para chegar às vinícolas, talvez ônibus não seja a melhor opção.

Santa Cruz está localizada no Valle Colchagua, considerada a melhor região para a produção de Carménère, devido às características geográficas. Apesar disso, muitas outras castas são cultivadas também e não ficarão de fora das degustações.

Viña Santa Cruz

Viña Santa Cruz (Foto: Uai Turismo)

A Viña Santa Cruz está a 20 minutos do centro da cidade e é uma das vinícolas mais famosas da região. Um local para passar o dia inteiro, sem pressa! São várias experiências para vivenciar, mas nada “empacotado” e com “enochatismo”. A cada experiência, taça na mão e um vinho diferente para degustar.

Começando logo pela entrada, com um visual de deixar qualquer um de boca aberta. Um vinhedo imenso rodeado pela cordilheira. Não tem foto que fique ruim.

Museu do Vinho

Museu do Vinho na Viña Santa Cruz (Foto: Uai Turismo)

Depois de se maravilhar com a paisagem, o visitante pode conferir o Museu do Vinho da Viña Santa Cruz, o maior das Américas. O museu conta toda a história da bebida, desde o início até os dias de hoje, e claro, as particularidades que fazem com que os vinhos chilenos sejam um dos melhores do mundo. Além disso, apresenta várias curiosidades bem interessantes, como a descoberta da cepa de Carménère em 1990 na região, quando já havia sido dada como extinta após uma peste na Europa. Mas para mais detalhes, precisa ir para descobrir.

Museu do automóvel

Foto do icônico Delorean, do Filme “De volta para o Futuro” (Foto: Uai Turismo)

Mas os atrativos da Viña Santa Cruz não se resume apenas ao vinho, embora seja a principal estrela. O Museu do Automóvel é imperdível! Nesse museu encontram-se modelos desde os primeiros carros produzidos, até as maiores raridades, como o carro de Pinochet que sofreu um dos atentados e possui a marca da bala, ou o microônibus da Nasa e até o icônico carro do filme “De volta para o futuro”. Esse museu com certeza vai chamar a atenção até de quem não liga tanto para carro. Histórico, nostálgico, incrível!

Teleférico

Outro momento bem especial na Vinícola é a subida no Teleférico até o local onde está o museu dedicado aos povos originários do Chile, Os Mapuches. Uma mistura de paisagens lindas de todo o vinhedo visto de cima, muita história e uma amizade improvável no caminho.

Foto: Uai Turismo

Nesse local também está a única estátua Moai, da cultura Rapa Nui, autorizada a ser exposta fora da Ilha de Páscoa.

Estátua Moai, única autorizada a ser exposta fora da Ilha de Páscoa, na Viña Santa Cruz (Foto: Uai Turismo)

Aula e mais degustação

Degustação é realizada onde é armazenado alguns dos barris de vinhos (Foto: Uai Turismo)

Depois de tantas coisas, não poderia faltar aquele momento em que o enólogo ensina sobre as características das cepas e se aprofunda um pouco mais a cerca dos tipos de vinhos. A aula é bem descontraída e acontece onde são armazenados barris de vinhos da vinícola, dando um charme maior à experiência. Sempre com degustação, claro!

Tirando a experiência com o enólogo, todas as visitas são auto guiadas. Portanto o tempo de permanência no local vai depender do próprio turista. Crianças são bem-vindas, mas tem experiências que não são adequadas a elas. Para contratação e mais informações, acesse aqui.

Viña Neyén

A Viña Neyén é uma experiência completamente diferente da descrita anteriormente, mas muito especial também!

A visita a essa vinícola é totalmente guiada e realizada com grupos pequenos, tornando-a mais intimista. Tacinha na mão, a experiência se inicia e você descobre que as uvas mais antigas do vale estão ali e a produção é 100% orgânica. Por isso, não se produz uma quantidade grande de vinho.

Uma pequena caminhada e chega ao Jardim Aromático, onde se tem uma experiência completamente sensorial. Isso facilita muito na identificação da presença dos aromas nos vinhos.

Vista parcial do Jardim Aromático da Viña Neyen (Foto: Uai Turismo)

Por ser tudo orgânico, os sabores e os cheiros das frutas, das folhas e das flores são muito mais intensos. Como dizem por lá: “Que rico!”

Mais uma caminhada, dessa vez pelas videiras, e se descobre os processos únicos de cultivo que provavelmente só serão vistos na Viña Neyén. Aqui o visitante não só vê, mas experimenta a uva direto da árvore. Muito saborosa!

Vinhedo 100% orgânico, da Viña Neyen (Foto: Uai Turismo)

Ao final, uma degustação com os melhores vinhos da vinícola, além de deliciosos petiscos.

A Vila Neyén está a aproximadamente 25 minutos do centro da cidade de Santa Cruz.

Food & Wine Studio

Apesar do nome, que passa uma impressão de um restaurante sofisticado como vários outros, o Food & Wine Studio está longe de ser mais do mesmo. O menu é servido em um ambiente ao ar livre, como se fosse um quintal, com as mesas sob as árvores que trazem frescor ao dia quente. Para completar esse ambiente familiar e natural, as videiras carregadas de uvas estão ao seu redor, produzindo um cenário perfeito e uma sensação de pertencimento, em perfeita sintonia com os sons dos pássaros. É simplesmente mágico!

Food & Wine Studio (Foto: Uai Turismo)

E como se já não bastasse, a comida chilena contemporânea servida é simplesmente deliciosa! O visitante pode escolher entre o menu de 5 ou 7 tempos, sempre harmonizando um vinho com o prato específico. Enquanto aguarda, uma caminhada pelo vinhedo é bem-vinda!

Comida chilena contemporânea no Food & Wine Studio (Foto: Uai Turismo)

O Food & Wine Studio está a aproximadamente 10 minutos de carro do centro da cidade.

La Casa de Los Espíritus

Ao contrário do que o nome sugere, La Casa de Los Espíritus não tem nada a ver com o sobrenatural, apesar de o ambiente na penumbra poder sugerir outra coisa. O nome é devido à marca do licor, feito com água ardente, Espíritus. A bebida é produzida, exclusivamente, na casa centenária.

La Casa de Los Espíritus (Foto: Uai Turismo)

O visitante pode fazer um tour guiado e entender como o processo é realizado e, ao final, degustar a bebida. Após o tour, experimente o cardápio de pães, massas e pizzas, tudo de fabricação própria. E não se preocupe! Se o seu lance não for licor, a casa também possui carta de vinhos e outras bebidas.

Do centro da cidade até a Casa de Los Espíritus é uma caminhada rápida.

Museu Colchagua

Museu de Colchagua em Santa Cruz/ Chile (Foto: Uai Turismo)

A visita ao Museu Colchagua é surpreendente! Além de fósseis pré históricos e de contar a história da civilização chilena desde os povos originários até a atualidade, ainda possui um pavilhão inteiro dedicado aos 33 mineiros sobreviventes ao desabamento da mina San José.

Pavilhão dedicado aos 33 mineiros presos na Mina de San josé (Foto: Uai Turismo)

O pavilhão dos 33 é realmente emocionante! O ambiente simula o local onde os mineiros ficaram presos, possui mensagens reais escritas por eles bem como pelos familiares, objetos e roupas utilizadas e ainda, uma das 3 cápsulas utilizadas no resgate. Após ir ao museu, certamente irá querer assistir ou reassistir o filme que conta a história.

O museu Colchagua fica bem perto do centro da cidade, pode ir a pé.

Onde ficar

O hotel Santa Cruz Plaza é do mesmo grupo ao qual pertence a Viña Santa Cruz, portanto, a temática do vinho está por todo lado, em um ambiente rústico, mas com conforto.

Os quartos são imensos, bem decorados e muito limpos.

Hotel Santa Cruz Plaza (Foto: Uai Turismo)

O restaurante é muito grande e o café da manhã possui uma grande variedade, para todos os gostos. Também é uma ótima opção para jantar, com um menu delicioso e muito bem servido! Os garçons estão sempre preparados para indicar um bom vinho.

Menu delicioso, com opções para todos os gostos no restaurante do Hotel Santa Cruz Plaza (Foto: Uai Turismo)

O hotel possui vários ambientes, então, depois de um dia inteiro de passeios, caso não queira ficar no quarto, o hóspede pode fazer um lanche na cafeteria, relaxar na piscina com temperatura ambiente, receber uma massagem relaxante, curtir a piscina aquecida ou tomar um drink em um dos bares.

Cassino Colchagua em Santa Cruz, no Chile (Foto: Uai Turismo)

Um detalhe interessante! O Cassino Colchagua fica nas imediações do Santa Cruz Plaza e pertence ao grupo, assim como a vinícola. Possui ambiente separado para fumantes, várias máquinas e mesas de jogos, shows aos finais de semana e uma boate para quem quiser estender a noite. Então, é um lugar para brincar e se divertir, mas nada de levar a jogatina a sério, ok?

Finalmente, vale a pena conhecer essa outra face do Chile, de calor, de muito verde, com experiências genuínas e verdadeiras. E, na bagagem, além de fotos e muitas lembranças, algumas garrafas das melhores vinícolas do Valle Colchagua.

