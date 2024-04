Madonna em Copacabana: A importância de grandes eventos para as capitais brasileiras - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Além dos fãs da cantora Madonna, a cidade carioca, empresas e setores de turismo também demonstram entusiasmo com o mega evento que acontece em 4 de maio, na praia de Copacabana. De acordo com o HotéisRIO (Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagens do Município do Rio de Janeiro), a perspectiva é de 100% de ocupação nos hotéis do bairro no dia do show, com viajantes principalmente dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, e dos vizinhos Argentina e Chile. Mas, além de questões econômicas, qual é a importância de grandes eventos como esse para as cidades que os recebem?

A professora do Mestrado Profissional em Economia Criativa, Estratégia e Inovação da ESPM Rio, Isabella Perrotta, afirma que uma agenda de eventos consistente, com atrações de peso como a Madonna, é importante para reduzir a sazonalidade do destino turístico construído em função de outras questões. “Ela gera desenvolvimento da boa imagem da cidade, apoio à cultura de forma ampla, criação de empregos e rendimentos, difusão dos fluxos turísticos da região, e fortalece uma série de objetivos políticos que incluem a coesão social”, diz.

A especialista da ESPM também comenta que estes eventos movimentam todo o ecossistema de negócios locais que incluem hospedagem, traslados, alimentação e a compra de outros serviços. “Tudo fica cada vez mais facilitado, e conectado, pelas plataformas digitais interativas que facilitam a avaliação, compra e acesso aos serviços, proporcionando aos turistas programações bastante personalizadas para além daquilo que motivou inicialmente sua viagem”, finaliza Perrotta.

