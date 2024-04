Chile: luxo, vinho e aventura no Vale do Maipo (Vista da Cordilheira dos Andes na Viña El Principal (Foto: Uai Turismo))

O Chile é terra de belezas extraordinárias e únicas. Além disso, seus vinhos estão entre os melhores do mundo. Contudo, entre tantas regiões prósperas no cultivo das uvas no país, existe um lugar que é considerado o coração do Chile quando se trata de vinhos: o Vale do Maipo.

O Vale do Maipo está localizado entre as cordilheiras dos Andes e da Costa e, devido às condições geográficas, forma um terreno fértil para a vitivinicultura, combinando com paisagens suntuosas, dignas de cartão postal.

É nessa região que encontramos o luxuoso Las Majadas de Pirque, um hotel que foge do comum ao oferecer experiências que vão desde degustações dos melhores vinhos a uma aventura inesquecível na Cordilheira dos Andes.

Las Majadas de Pirque no Vale do Maipo

Las Majadas de Pirque é um refúgio dentro de 8 hectares de parque com mais de 1.000 árvores centenárias. A aproximadamente 1 hora de Santiago, proporciona uma imersão na natureza, com garantia de relaxamento e muito ar puro.

Mas, além dos ares do campo e da linda paisagem vista da varanda de todos os quartos, o hotel prima na excelência dos serviços, com um atendimento impecável. Com conforto e muitos amenities, os quartos são equipados com praticamente tudo que se possa precisar no dia a dia, porém, se o hóspede ainda sentir que falta algo, não precisa se preocupar. De adaptador de tomadas a brilho labial, será providenciado!

Contudo, o bom serviço, o conforto, o ambiente lindo e agradável não são únicas preocupações do hotel do Vale do Maipo. Todos os produtos de higiene pessoal são naturais, orgânicos, biodegradáveis e cruelty-free. Mais um ponto positivo para Las Majadas de Pirque que possui um recheado catálogo de experiências para todo tipo de visitante.

Piquenique no parque

Coloque o chinelo, pegue sua cesta no restaurante com todos os quitutes, escolha seu vinho ou espumante de preferência e aproveite. Esse é o momento de contemplar a natureza no lindo parque, jogar conversa fora e se jogar nos pufes ao redor da toalha. A sensação é de que o tempo desacelera. Mesmo assim, as horas passam e não dá vontade de ir embora.

Piquenique no Parque do Las Majadas de Pirque

Entre as delícias contidas na cesta, sanduíches, sucos, os melhores queijos e embutidos, frutas e sobremesas. Um menu para agradar qualquer paladar. Não se surpreenda se, de repente, perceber a noite cobrir o céu. E que céu!

Oficina de Brasas

De churrasco o brasileiro entende! Mas ter uma aula, do início ao fim com um chefe especialista no churrasco chileno, além de muito gostoso, é super divertido.

Oficina de Brasas no hotel Las Majadas de Pirque

Durante a oficina o hóspede aprende a fazer pães, antepastos típicos chilenos, o modo de preparo das carnes, do frango e de um delicioso salmão. No entanto, apesar do chef orientar todo o tempo, quem coloca a mão na massa é você! Porém, ele está sempre a ensinar a forma certa de cortar, os temperos que devem ser utilizados, como misturar e até como colocar na brasa.

Enquanto se prepara tudo, um bom vinho para acompanhar. À medida que a comida vai ficando pronta percebe-se as diferenças nos sabores e nos costumes. É sempre interessante aprender a cultura de um povo através da culinária. E gostoso também!

Mirador Marmolejo – O trekking na Cordilheira dos Andes

A experiência do trekking na Cordilheira dos Andes começa no dia anterior, quando um dos experientes guias explica todos os detalhes da atividade. A segurança é levada muito a sério, portanto, possuem todos os equipamentos necessários no caso de algo sair fora do planejado.

No dia do trekking, cada hóspede recebe uma bolsa, com garrafa para água, corta vento e lanches para o dia todo. Caso o visitante tenha alguma restrição, basta informar que os lanches são adaptados de acordo com a necessidade.

São sempre dois guias acompanhando o grupo, além do motorista da van. A saída do hotel é bem cedinho, e as primeiras 2 horas de percurso são dentro da van.

Represa de Yeso

A 1ª parada, para o café da manhã é na Represa de Yeso, uma beleza tão indescritível que chega a emocionar. Um lanchinho e muitas fotos depois, a van leva o grupo para o ponto onde a caminhada começa.

1ª parada para um café na Represa de Yeso

A caminhada até o ponto máximo, com aproximadamente 3.200m de altura, dura em torno de 40 minutos. Apesar de não ser muito longa e nem pesada, a altitude pode ser um fator que dificulta para algumas pessoas. Porém, o guia fica atento e para a todo momento que é preciso.

Ponto máximo chega a quase 3.200m, onde se vê o Marmolejo que fica a 6.108m de altura

Ao chegar no ponto máximo, é realmente gratificante. É possível avistar o Marmolejo, com seus imponentes 6.108m de altura. O Marmolejo possui um extenso glaciar e uma das maiores reservas de água doce da região.

Para finalizar, um banho nas lagoas com águas termais. Todo o trekking é, sem dúvida, uma das experiências mais emocionantes para se realizar.

A melhor época para a experiência do Mirador Marmolejo é entre os meses de novembro e abril. No inverno, a realização do trekking fica sujeito às condições climáticas.

Dicas

Não esqueça de colocar na mala roupas adequadas para esse tipo de atividade. Leve uma blusa corta vento pois mesmo em épocas de calor, pela manhã pode ventar muito e fazer frio.

Outra dica valiosa. O hóspede pode agendar no hotel, com antecedência, uma massagem relaxante pós trekking. Será muito bem-vinda, principalmente se não for acostumado a esse tipo de atividade. Assim, terá uma das melhores noites de sono e de sonhos.

Sunset El Principal

Visitar uma boa vinícola no Vale do Maipo precisar fazer parte do roteiro e Las Majadas não deixa essa experiência de fora.

A El Principal é uma vinícola boutique e a visita leva o turista para conhecer os processos de produção, armazenamento e os vinhedos, enquanto saboreia um delicioso vinho da casa.

Sunset na Viña El Principal

Porém, o momento mais especial dessa experiência é o pôr do sol. Regado a petiscos e degustação dos melhores vinhos da El Principal, no ponto mais alto da vinícola, os admiradores assistem o sol se escondendo atrás da Cordilheira dos Andes e a noite chegando. Um espetáculo de cores realmente lindo!

Palácio Majadas de Pirque e La Taberna

O imponente Palácio centenário, localizado no parque do Las Majadas de Pirque foi completamente restaurado, mantendo a fachada original. O espaço é usado para eventos, desde apresentações musicais até casamentos.

Palácio centenário Majadas de Pirque

Contudo, é no subsolo que está a La Taberna, um bar muito charmoso onde os hóspedes podem estender a noite e experimentar muitos drinks personalizados.

Restaurante Sequoia

No restaurante Sequoia é onde o hóspede irá desfrutar de um café da manhã muito caprichado. Com opções para todos os gostos e restrições. De pães e outros quitutes sem glúten a shot detóx para ajudar quem passou da conta.

Restaurante Sequoia

O restaurante funciona também para almoço e jantar e o cardápio possui um menu variado de comida chilena. Muito bem servido!

Assim como tudo no hotel, o atendimento não deixa a desejar, mas sem frescura exagerada. Pelo contrário, a todo o tempo o hóspede se sente bem atendido, mas com liberdade para andar livremente e conhecer tudo ao redor.

Como chegar

O aeroporto de Santiago fica a aproximadamente 1 hora de Las Majadas de Pirque. Utilizar um transfer para chegar é a melhor opção, pois os deslocamentos para todas as atividades oferecidas são realizados com o transporte do próprio hotel.

Para chegar à Santiago ficou mais rápido. Com os voos diretos da Latam, que partem de Belo Horizonte e outras capitais brasileiras, dentro de poucas horas já é possível viver todas essas experiências únicas no Vale Do Maipo. Então, partiu Chile!

