Em Minas, Embratur apresenta estratégia de promoção do Brasil focada na cultura (Marcelo Freixo falou sobre ações da Embratur para tornar Minas Gerais um destino cada vez mais atrativo para o turista internacional. (Foto: Renato Vaz/Embratur ))

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, participou de audiência pública da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nesta segunda-feira (8), na qual teve a oportunidade de apresentar as ações da Agência voltadas à promoção da cultura e do turismo internacional do estado mineiro.

Em Belo Horizonte, Freixo afirmou que a cultura é um aliado do turismo na promoção estratégica do estado no exterior e destacou a diversidade e o acolhimento como diferenciais dos destinos turísticos mineiros ao público internacional.

“O turismo tem que caminhar sempre com a cultura, e Minas Gerais tem muito que apresentar ao mundo quando o assunto é cultura. O nosso papel tem sido o de garantir mais voos e a inclusão de pacotes turísticos para o estado na oferta das grandes agências de turismo internacionais, para que Minas entre de vez no gosto do turista estrangeiro”, declarou.

“Minas tem uma infinidade de destinos de natureza, afroturismo, gastronomia diversa, cultura, história de comunidades tradicionais muito vibrantes. Quanto mais turista estrangeiro vem conhecer tudo de bom que tem aqui, é mais emprego e renda que geramos no turismo”, completou Freixo.

O presidente da Embratur também respondeu dúvidas sobre a função da Agência, reforçou a importância de diversificar as ofertas turísticas do Brasil no exterior e destacou a malha aérea internacional do Brasil como um dos principais desafios para atrair mais viajantes internacionais.

Também participaram da audiência pública os deputados federais Rogério Correia (PT-MG) e Padre João (PT-MG); os deputados estaduais Beatriz Cerqueira (PT), Macaé Evaristo (PT), Leleco Pimentel (PT), Professor Cleiton (PV) e Lohanna (PV), além de representantes do Carnaval de Belo Horizonte, da Liga Junina, da economia popular solidária, do congado e de outros setores culturais e que promovem o turismo.

Ações da Embratur para Minas

De acordo com o Portal de Dados da Embratur, 38.526 visitantes internacionais estiveram em Minas Gerais em 2023. A maioria de Portugal, Estados Unidos e Colômbia, respectivamente.

Em fevereiro deste ano, a Embratur, em parceria com o Sebrae, levou ao Carnaval belo-horizontino jornalistas argentinos e chilenos para conhecerem a capital do estado em uma press trip. No ano passado, a Agência realizou outra press trip no destino, desta vez com jornalistas dos Estados Unidos.

Em 2024, a Embratur promoveu Belo Horizonte durante o Roadshow Visit Brasil pela América Latina. A capital mineira foi apresentada ao trade de Montevidéu (Uruguai), Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Lima (Peru) e Bogotá (Colômbia).

A Embratur levou ainda o documentário do Turismo Transforma sobre a fabricação do Queijo Canastra ao Festival de Cinema Brasileiro de Paris, na França, em março deste ano.

