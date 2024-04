MSC Cruzeiros: a viagem começa em Confins ( Ignácio Palácios, Diretor de Vendas da MSC, afirma: “Realizar esse tipo de encontro com nossos principais parceiros é muito enriquecedor." (Foto: Acervo Uai Turismo))

Aconteceu nesta manhã (09 de abril), no Hotel Fasano Belo Horizonte, o evento Conexão MSC, que apresentou as novidades da MSC Cruzeiros pelo mundo em 2024/2025 para agentes de viagem de Minas Gerais. Foram apresentadas campanhas, roteiros, condições de fidelização de clientes, ferramentas promocionais e vantagens, acompanhando as tendências do mercado, tanto para turistas quanto para agentes de viagem.

Fundada em 1970, a MSC Cruzeiros é atualmente a terceira maior marca de cruzeiros do mundo. Com uma frota de mais de 800 navios, a empresa possui cruzeiros circulando ao redor de todo o globo, com viagens curtas, longas, de luxo ou não. Ignácio Palácios, Diretor Comercial da MSC no Brasil, afirma: “Realizar esse tipo de encontro com nossos principais parceiros é muito enriquecedor. Não só porque nos permite trazer tudo que a companhia tem para continuar crescendo e consolidando a liderança no mercado brasileiro, mas para que nossos agentes, nossos parceiros, tenham essas informações e consigam aproveitar melhor as oportunidades de venda. Quando o consumidor bater na porta deles, a chance de conversão é muito maior.”.

Palácios ainda pontua que a empresa é global, mas que não deixa de ter uma atuação local. “Entendendo quem são nossos hóspedes, a gente prepara, aprimora o produto, que melhor conversa com a cultura local desses clientes, para que a experiência seja mais completa. Um exemplo simples: o navio vem para o Brasil e a gente adequa o menu para o gosto do Brasileiro. São pequenas adequações que fazem com que a experiência seja muito mais próxima do que o consumidor está esperando, sendo essa uma das grandes vantagens competitivas que a gente tem”, declara o diretor. Outros exemplos apresentados foram a opção de pagamento com parcelamento em até 12x no boleto no Brasil, visto que é um costume do país e a inclusão de português como uma língua oficial a bordo.

Uma das grandes facilidades apresentadas pela MSC Cruzeiros foi a tendência da empresa de aproximar os navios dos grandes centros de consumo. Isso também inclui diminuir o tempo de deslocamento do turista e facilitar o processo da viagem. Sendo possível realizar uma reserva completa, englobando navio, transfer, aéreo e até hospedagem nas paradas, a depender do programa escolhido pelo viajante. Dessa forma, a empresa agora possibilita voos diretos de Confins para as regiões de embarque nos cruzeiros, facilitando a viagem do turista e garantindo que ele seja amparado pela MSC em todos os momentos da viagem.

Durante o evento, foi apresentada a nova campanha da MSC Cruzeiros “Viva a Grande Beleza”, com foco na sustentabilidade e na experiência do turista. A ação se baseia em três pilares: Ações de Responsabilidade; Verdadeiras Maravilhas e Experiências Inesquecíveis, que abordam desde práticas para reduzir o impacto no meio ambiente, como combustível mais limpo e hélices menos barulhentas, a vivências que irão marcar a vida do viajante, como provar uma cerveja feita com a água do mar, isso tudo enquanto contemplam paisagens de tirar o fôlego.

Banner da nova campanha “Viva a Grande Beleza” (Foto: Acervo Uai Turismo)

Também foram apresentados programas de fidelidade da empresa para clientes diretos da MSC Cruzeiros e para viajantes membros de fidelidade de outras empresas de cruzeiros, hotéis e operadoras de turismo, o Status Match; Vantagens para grupos, que podem solicitar fretamento total do navio; E a possibilidade da realização de celebrações a bordo, como casamentos, aniversários e eventos corporativos.

Para os agentes de viagem, além da apresentação das novidades, roteiros da nova temporada e uma explicação detalhada sobre as novas campanhas da MSC, que, pontua Palácios “Faz parte também de um dos nossos pilares, investimento na educação dos nossos parceiros comerciais e por educação se entende colocar todas as informações na ponta da língua dos agentes, ter o material para que eles consigam ter uma base, dar ferramentas de venda e ensinar a eles como aproveitar melhor tudo o que a MSC tem a oferecer”, também foram apresentadas diversas vantagens para as vendas realizadas pelos agentes. Incluindo a Consultoria Cruzeiro Futuro, em que os turistas podem fechar a próxima viagem ainda dentro do navio, direto com a agência de confiança.

