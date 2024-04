Jorge Aragão e Diogo Nogueira no Festival Viçosa Mel e Cachaça 2024 - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

A histórica cidade de Viçosa do Ceará, localizada na Serra da Ibiapaba reuniu milhares de pessoas no sábado (30) para o Lançamento oficial do Festival Viçosa Mel e Cachaça. Dentre as atrações da noite, o grupo cearense Choro Sanfonado trouxe uma mistura irresistível de ritmos e melodias com uma abordagem contemporânea que passeou pelo repertório de Dominguinhos, Sivuca, Adelson Viana, Orlando Silveira, dentre outros.

O evento também contou com show de Davizão, trazendo grandes clássicos da música brasileira para o ritmo de pagode e o encerramento musical da noite ficou a cargo do Grupo Sambô com sucessos de mais de 2 décadas, e uma mistura incrível de samba, pop e rock.

O evento de lançamento contou também com uma feira apresentando produtos a base de mel e mais de 30 marcas de cachaças produzidas no município além do anúncio de diversas atrações para o Festival que ocorrerá entre 30 de maio e 01 de junho, com apresentação em 3 palcos da cidade: Praça Clovis Beviláqua, Praça Felipe Camarão e Complexo Turístico da Igreja do Céu.

Jorge Aragão e Diogo Nogueira entre as atrações confirmadas

Dentre as atrações já confirmadas estão os sambistas Jorge Aragão (31/05) e Diogo Nogueira (01/06) e shows com Alê Pinheiro – PI, Amandinha – CE, Anderson Ramos e Choro Varandas – CE, Carlinhos Patriolino e Choro Cabuloso – CE, Choro Sanfonado – CE, Felipe Giffony – CE, Kaká – CE, Marinaldo do Bandolim – CE, Paizinha – CE, Samba do Brown – CE, Trombone & Cia – PI.

O festival contará com feira de Mel e Cachaça, Espaço da Gastronomia, mostra de produtos artesanais, feira de máquinas e implementos agrícolas, Experiências do Roteiro dos Engenhos e da Rota Mirantes da Ibiapaba.

O evento é uma realização da Prefeitura de Viçosa do Ceará, Artfully e Sebrae-CE.

Festival 30/mai a 01/jun/2024

Instagram: @vicosamelecachaca

Viçosa do Ceará – Serra da Ibiapaba

