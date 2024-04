Trem Republicano confirma presença na 46ª Abav TravelSP - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Trem Republicano confirma presença na 46ª Abav TravelSP (Foto: Divulgação)

O Trem Republicano, que há quatro anos opera o trajeto turístico férreo entre Itu e Salto, no interior paulista, é um dos destaques da 46ª Abav TravelSP, uma das mais importantes feiras de turismo de São Paulo. O evento acontece nos dias 11 e 12 de abril, no Royal Palm Hall Eventos, em Campinas.

“Esta é a primeira vez que participamos da Abav Travel e estamos muito animados em poder apresentar nosso produto para um público segmentado, de agentes e agências de viagens”, afirma Lilian Sanches, gerente do Trem Republicano.

De acordo com a executiva, durante os dois dias de evento, o público vai poder conhecer a jornada histórica do Trem Republicano e os encantos das cidades de Itu e Salto. Além disso, haverá sorteios de passeios e a presença do Chefe de Trem no dia 12, entregando os vouchers aos sorteados.

“Queremos estreitar os laços com o público e consolidar o Trem Republicano como atrativo turístico de São Paulo. Um produto altamente vendável, de qualidade, perfeito para vários perfis de turistas, desde famílias até a 3ª idade”, conclui Lilian.

Conhecendo o Trem Republicano

Desde sua inauguração, em 2020, o Trem Republicano tornou-se um marco turístico no interior de São Paulo. Com um design moderno e uma história fascinante, o trem percorre um trajeto de 7,6 quilômetros entre Itu e Salto, relembrando a histórica Convenção de Itu, que foi crucial para o estabelecimento da República no Brasil em 1889.

Os vagões do Trem Republicano são uma homenagem a personalidades históricas do país, como Anselmo Duarte e Prudente de Moraes. Cada vagão possui sua própria temática e design, proporcionando uma experiência única aos passageiros.

Experiência a bordo

Durante o trajeto, guias especializados narram a história da ferrovia, das cidades de Itu e Salto, da região e da Proclamação da República. Os passageiros desfrutam de conforto e entretenimento, com apresentações artísticas e uma vista deslumbrante da paisagem local.

Operação e gastronomia

O Trem Republicano é operado pela Serra Verde Express, empresa reconhecida por seu sucesso no transporte turístico ferroviário. Além disso, nas estações de Itu e Salto, os passageiros podem desfrutar de opções gastronômicas típicas, como a Parmegiana e o Barreado, pratos tradicionais dos estados de São Paulo e Paraná.

Com uma história rica e uma proposta turística inovadora, o Trem Republicano promete encantar visitantes e fortalecer o turismo na região. Seja para conhecer a história do Brasil, desfrutar da paisagem ou simplesmente relaxar em uma viagem única, o trem é uma experiência imperdível para todos os amantes do turismo e da história.

Serviço:

46ª Abav TravelSP

Data: 11 e 12 de abril

Local: ROYAL PALM HALL – R. Mns Luís Fernandes de Abreu, 311 – Campinas – SP

