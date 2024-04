Hotéis de Paris abraçam a moda retrô (Os telefones de disco, uma relíquia dos anos 1950, foram habilmente reintegrados à decoração do hotel pela equipe de design da Wilson Associates. (Foto: Divulgação))

No mundo do design de interiores, o passado revisitado está em voga, e não há lugar melhor para testemunhar essa tendência do que nos hotéis de luxo da Cidade Luz. Com sua rica história e reputação pela excelência no estilo, a capital francesa, Paris, lidera o renascimento do retrô na decoração hoteleira, oferecendo aos hóspedes uma experiência que combina o glamour do passado com o luxo contemporâneo.

Um exemplo emblemático dessa tendência pode ser encontrado no Hotel Le Scribe. Situado no coração de Paris desde 1863, este estabelecimento passou por uma transformação em 2023, e redefiniu o conceito do século XIX com a tecnologia e olhar do XXI. Ao entrar nos quartos, os hóspedes são imediatamente transportados para uma era passada, onde os telefones de disco reinavam supremos e a elegância clássica permeava cada detalhe.

Os telefones de disco, uma relíquia dos anos 1950, foram habilmente reintegrados à decoração do hotel pela equipe de design da Wilson Associates. Em um esforço para restabelecer a comunicação tangível em uma era dominada pela tecnologia digital, esses artefatos nostálgicos estão conquistando cada vez mais espaço nas revistas especializadas e no cotidiano.

Uma característica marcante da nova onda retrô que está varrendo Paris é o uso ousado de cores vibrantes. No Le Scribe, os quartos são salpicados com toques modernos e lembranças do estilo Haussmanniano do século XIX. Do forro do banheiro, que presta homenagem ao forro da Ópera Garnier pintado por Chagall, às luminárias de vidro de Murano e cadeiras coloridas do Rivages, cada elemento foi cuidadosamente selecionado para evocar uma sensação de eternidade e savoit vivre, sem comprometer o conforto contemporâneo.

À medida que a tendência retrô continua a ganhar força, é evidente que os hotéis de luxo parisienses estão na vanguarda desse movimento, proporcionando aos viajantes uma experiência memorável que celebra o passado enquanto abraça o futuro. Para aqueles que procuram uma escapada que seja ao mesmo tempo nostálgica e contemporânea, Paris é o destino definitivo, onde o glamour do passado encontra o luxo do presente em uma harmonia perfeita.

