WTM Latin América: Belize fortalece presença no Brasil (Com 290 quilômetros de litoral é um paraíso com suas praias de areia branca banhadas por águas cristalinas - Blue hole (Foto: Belize Tourism Board (BTB)))

O Conselho de Turismo de Belize marcará presença no principal evento do turismo brasileiro, a WTM Latin América, que acontece entre os dias 15 a 17 de abril. O país participará como um dos destinos internacionais expositores. Além disso, a comitiva que será liderada pelo Ministro do Turismo do país, Ex.mo Anthony Mahler, visa estabelecer novas parcerias, e, claro fortalecer o relacionamento com parceiros atuais e imprensa. E assim reforçar as relações entre Belize e o mercado brasileiro. Além de expandir a promoção do país em um mercado considerado de extrema importância na América Latina.

Representado no evento pelo presidente da entidade de promoção turística, Sr. Mohit Budhrani, pela Gerente de Marketing e Comunicação, Gale Malic-Ozaeta e pela especialista em trade turístico, Deborah Gilharry, o Conselho de Turismo de Belize irá mostrar como o destino é completo. E assim visa ver aumentar o fluxo de turistas brasileiros que buscam não apenas viajar, mas viver experiências únicas neste pequeno tesouro localizado na costa nordeste da América Central.

A entidade compreende a significativa relevância do Brasil como forte emissor de viajantes. E não apenas por ser o maior mercado na região, mas também devido a diversidade de interesse de viagem dos brasileiros, inclusive aqueles que buscam experiências sustentáveis, alinhando-se perfeitamente ao que o destino tem a oferecer, já que é rico em biodiversidade e dispõe de uma impressionante variedade de paisagens.

Com 290 quilômetros de litoral é um paraíso com suas praias de areia branca banhadas por águas cristalinas. Tendo entre seus destaques naturais e principais atrativos turísticos o belíssimo Great Blue Hole e a Barreira de Corais de Belize – Patrimônio Mundial da UNESCO –, a maior barreira de recifes vivos do Hemisfério Norte e a segunda maior do mundo.

Belize ainda reserva aos viajantes a possibilidade de explorar antigos sítios arqueológicos maia, como por exemplo o impressionante Caracol, situado no distrito de Cayo. Além de inúmeras cavernas que garantem uma verdadeira conexão com o passado. São muitas as possibilidades em terra ou mar para se encantar, inclusive com uma diversidade incrível de flora e fauna.

Sítio arqueológico maia Xunantunich, situado no distrito de Cayo (Foto: Belize Tourism Board (BTB))

O destino também se destaca por sua riqueza cultural e gastronômica por ser lar de uma mistura fascinante de etnias, incluindo descendentes de maia, garífunas, mestiços, crioulos e muitos outros. Essa diversidade se reflete em suas tradições, música, dança, festivais e, claro, na culinária.??

Belize é para todos, sejam famílias, casais, viajante solo ou gourmets, sendo ideal para quem busca aventura, ecoturismo, mergulho, natureza e cultura. E com a vantagem de não ser considerado um destino turístico massivo e, por consequência, não é caro, oferecendo bom valor por serviços de alta qualidade.

E, para relaxar, nada melhor que hospedagens que mantenham o protagonismo do meio ambiente e o estilo aventureiro de Belize, que dispõe de belos lodges e resorts boutique, inclusive empreendimentos 5 estrelas, rodeados pela exuberante floresta tropical, proporcionando uma combinação ideal de luxo e aventura, perfeito para quem busca explorar a cultura local e desfrutar de aventuras ecológicas. Quem preferir algo mais exclusivo pode optar por ilhas privadas, garantindo uma hospedagem ainda mais intimista.

Além disso, Belize oferece algumas das coleções hoteleiras mais exclusivas do mundo, como Marriott’s Autograph Collection, Hilton’s Curio Collection, The Family Coppola Family Hideaways (e um resort insular exclusivo Four Seasons que será inaugurado em breve. Tudo para a mais prazerosa experiência de viagem.

E é fácil chegar a Belize, ainda mais a partir de junho, quando será possível voar para o destino a partir de 7 cidades do Brasil com conexão rápida e fácil no Panamá. Ou quem preferir pode optar por passar pela Cidade da Guatemala, Cancún e, claro, pelos hubs mais importantes dos Estados Unidos, como Miami, Atlanta, Houston, Dallas, Newark e Los Angeles. A partir da Cidade de Belize você pode dirigir, voar ou navegar até inúmeras experiências únicas.

Belize oferece o combo perfeito para curtir várias aventuras, caçar adrenalina, estar em meio a natureza, ter um rico intercâmbio cultural e, claro, apenas relaxar e recarregar as energias. Ou seja, é um destino completo para os mais variados perfis de viajantes e onde cada um irá encontrar a sua “Belicidade“.

