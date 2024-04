Como deixar sua bagagem em segurança em viagem de avião? - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Como deixar sua bagagem em segurança em viagem de avião? (Foto: wavebreakmedia/ Freepik)

Esta semana, durante o procedimento de recepção de bagagens em um aeroporto, presenciei uma cena envolvendo uma inquietação de um passageiro ao receber sua mala. Segundo as alegações deste viajante, sua bagagem estava sem as etiquetas de viagem, bem como apresentava sinais de ter sido violada. Já presenciou algo assim, ou já aconteceu com você?

Ao se preparar para uma viagem de avião, seja qual for a modalidade, uma das dúvidas correntes é a respeito da bagagem que você levará. Consequentemente, podem surgir questionamentos dos processos de despacho, bem como a segurança durante os procedimentos até a retomada dos seus dos seus pertences.

No intuito de colaborar com nossos turistas antenados, listamos dicas da montagem, do despacho e da retomada de seus pertences durante viagens. Nesse momento, serão enfatizadas questões envolvendo deslocamentos em aeroportos. O transporte aéreo de bagagens é bastante citado em reclamações pelos usuários.

Para colaborar com sua maior tranquilidade, listamos dicas para que você possa montar sua bagagem, realizar os procedimentos de despacho e retomar a posse de seus pertences com segurança.

Como distinguir as bagagens?

Durante voos você pode pensar em dois tipos de bagagens: a que levará consigo dentro do avião e a despachada, ou seja, transportada no compartimento de bagagem.

Essa distinção é imprescindível para que você inicie seus procedimentos, mitigando possíveis questões próprias da aviação. Itens permitidos, dimensões e pesos das malas, mecanismos de segurança, são alguns dos itens a serem pensados nesse procedimento inicial.

As especificações dos itens e limites podem ser distintas em conformidade com o tipo de voo, doméstico ou internacional. Também, as companhias podem estabelecer critérios próprios, que devem ser seguidos fielmente.

Trazendo a distinção entre as bagagens de mão e as despachadas, via de regra as de mão são aquelas, que pelas especificações, podem ser levadas juntas com o viajante, nos espaços destinados dentro da cabine da aeronave. A regulamentação pela Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC) determina que seja facultado o transporte de bagagem de mão de até 10 Kg. Assim, fique atento, pois a extrapolação desse limite pode acarretar na cobrança pela empresa aérea.

Além da pesagem, há limitações das dimensões da bagagem de mão. Assim, fique atento às orientações e especificações emitidas pelas prestadoras desse tipo de serviço.

Da mesma maneira, verifique as questões relativas aos itens pessoais, tais como bolsas, mochilas, notebooks, e outros similares. As companhias especificam esses itens.

Sugestões para a montagem da bagagem de mão para uma viagem de avião

Uma das questões que atormenta o viajante é a possibilidade de extravio de bagagens. Pensando nisso, também na segurança de seus pertences, alguns procedimentos devem ser pensados ao montar sua bagagem de mão.

A bagagem de mão, que você tem o domínio grande parte do tempo, deve ser pensada como a segurança do viajante. Nela devem ser colocados os pertences de maior valor, equipamentos eletrônicos, objetos frágeis, remédios, documentos e outros objetos de uso pessoal e imediato. Nesse contexto, sempre tenha em sua bagagem de mão roupas para uma eventual troca.

Lembre-se de se informar dos objetos e itens de uso permitido e os não permitidos. Esse detalhe pode de causar transtornos consideráveis.

A bagagem despachada em viagem de avião

As malas ou bagagens despachadas também devem seguir critérios para sua confecção. Você deverá observar os detalhes, levando em consideração as especificações do voo, da companhia e as regulamentações próprias do segmento aéreo. Todas essas informações devem ser verificadas antes da confecção das malas e bagagens.

Em se tratando das empresas que operam no Brasil, em sua maioria há o mesmo padrão para o limite de bagagens em voos domésticos ou internacionais, ou seja, o limite de 23 Kg. Relembrando que as especificações de bagagens devem ser observadas na contratação dos serviços. De igual maneira, observe os limites de tamanho para dimensionar as bagagens.

Nos casos de excessos você poderá ser cobrado. É extremamente necessário que você esteja ciente da política de bagagem desenvolvida pela companhia aérea.

Evite problemas com bagagens

Ao iniciarmos nossa conversa semanal, trouxemos uma experiência presencial verificada durante um voo doméstico, na qual o passageiro questionava a integridade de sua bagagem.

Apesar dos mecanismos de segurança e controle utilizados pelas empresas, devemos seguir uma série de precauções durante nossos despachos de bagagens.

Sempre utilize mecanismos que propiciem a segurança e identificação imediata de sua bagagem;

Para mitigar os riscos, faça registros fotográficos do interior e do exterior das malas e bagagens. Não esqueça de fazer registros que possam comprovar que a bagagem é de sua propriedade. Assim, apareça nas fotos, mostre a bagagem com os documentos da viagem, dentre outros;

Personalize sua bagagem com cores e dísticos de identificação de fácil reconhecimento (lenços, adesivos, etc.);

Utilize lacres e cadeados que potencializem a segurança dos seus pertences colocados no interior das bagagens. Cuidado com o efeito conhecido como cesária, no qual rompem o zíper com algum objeto, acessam as malas e depois retornam com o zíper para posição que não aparente a violação. Para evitar isso, use lacres prendendo o cadeado com ancoragem em ponto fixo da mala. Tal situação não permitirá essa violação;

Uma das questões mais práticas utilizadas é o envelopamento das malas e bagagens. Além de evitar possíveis violações, protege contra arranhões e pequenos impactos;

Tem sido disponibilizado pelo mercado um identificador com sinal GPS, o que potencializa o controle da localização da bagagem em tempo real;

Contrate um seguro que contemple as malas e bagagens.

As dicas podem ajudar em possíveis questionamentos ou situações envolvendo seus pertences.

Além das dicas apresentadas, caso detecte alguma alteração em suas malas, de imediato acione um agente do serviço aeroportuário ou afim. Não abra as malas antes da chegada dele ou quaisquer responsáveis pela segurança ou administração do ambiente.

Registre todos os passos, pois essas pequenas atitudes podem resguardar sua integridade física e moral, bem como assegurar direitos nos casos de quaisquer ressarcimentos necessários.

Todo cuidado com sua segurança é pouco!!!

Como dica final, desse nosso encontro, em suas viagens busque sempre por ambientes que possam disponibilizar um sentimento de segurança, uma entrega de benefícios, através de constatações físicas e presenciais de suas estruturas.

Sua segurança, sempre em primeiro lugar. Não caia em furadas e divirta-se em suas viagens.

