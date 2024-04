Txai Resort apresenta programação especial durante o feriado de Corpus Christi - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Txai Resort apresenta programação especial durante o feriado de Corpus Christi (Foto: Divulgação)

O meio do ano se aproxima, e com ele, o feriado de Corpus Christi, celebrado neste ano em 30 de maio. Para quem deseja aproveitar a data em contato com a natureza, o Txai Resort Itacaré é o destino ideal. Localizado em Itacaré, na Bahia, o hotel possui certificado exclusivo do grupo de hotéis Relais & Châteaux e reúne o que há de melhor em hospitalidade, gastronomia, lazer e bem-estar no cenário hoteleiro no país.

Pensando no público que busca recarregar as energias por meio de uma agradável experiência de viagem, o resort oferece, durante o feriado, uma agenda de atividades destinadas para os hóspedes. Dentre os destaques, aulas de Yoga que trazem a essência do bem viver, além de proporcionar diversos benefícios para o corpo e mente. Para quem deseja algo mais intimista, é possível contratar o Momento de Meditação, ministrado por um especialista do Spa Shamash, que auxilia a quietude da mente, proporcionando relaxamento e tranquilidade, conhecido como “aqui-agora”.

Programação também para as crianças

A programação também foi pensada para crianças que poderão desfrutar da Caminhada Ecológica na companhia de um biólogo, onde observam de perto os ninhos de tartarugas marinhas e participam de uma coleta de resíduos plásticos pela praia. Outra sugestão é o projeto Txaitaruga, onde os pequenos conhecem de perto a importância da proteção aos ninhos das tartarugas. Neste projeto, realizado em parceria com a Universidade de Santa Cruz (UESC_BA) e com o TAMAR, as crianças podem adotar um ninho de tartarugas, onde as informações sobre o desenvolvimento dos ovos e o nascimento são enviadas aos pais do adotante.

Para os pequenos que gostam de cozinhar, é possível participar do Mini Chef Txai, oficina promovida pelo chef confeiteiro do resort, onde as crianças aprendem a fazer seus próprios biscoitos enquanto se divertem.

Outras experiências no Txai

Na gastronomia, os restaurantes Orixás e Praia, com menus criados pelo chef Nena a partir de ingredientes locais, somados às técnicas da culinária internacional, resultam em uma mistura e sabores únicos que agradam aos paladares mais exigentes.

O Luau Txai promove um pouco da experiência Txai em uma estrutura aconchegante, com buffet, drinks e música ao vivo.

O resort também oferece aos hóspedes guias qualificados para uma série de experiências, como visitar uma fazenda de cacau e conhecer a transformação em chocolate, fazer trilhas pela Mata Atlântica até as praias da região como Engenhoca, Havaizinho, Camboinha e Itacarezinho, bem como o encontro entre o Rio Tijuípe com o mar.

Valores:

Na ocasião, o resort oferece programas de 3 e 4 noites, entre 29/5 e 2/6. O valor para o programa de 3 noites começa em R$15.640, em acomodação em Apartamento Superior.

Para 4 noites, a partir de R$19.330. Todos os pacotes incluem café da manhã, almoço e jantar (as bebidas alcoólicas e não-alcoólicas não estão inclusas) e transfer de ida e volta entre o aeroporto de Ilhéus e o resort.

Para mais informações e reservas, entre em contato por e-mail ou telefone (11)3040-5010.

Sobre o Txai Resort Itacaré

Foto: Divulgação

Com certificado do exclusivo grupo de hotéis Relais & Châteaux, o Txai Resort Itacaré reúne o que há de melhor em hospitalidade, gastronomia, lazer e bem-estar no cenário hoteleiro no país. Situado em uma área de 92 hectares de Mata Atlântica, em meio à uma região de proteção ambiental e na rota de passagens de baleias e golfinhos no Sul da Bahia, o resort é cercado por coqueiros e água cristalina que juntos, formam uma paisagem exuberante para os seus convidados.

Seu cenário privilegiado se une com a arquitetura original e rústica de maneira assertiva e harmônica. Projetado para ressaltar as belezas da Costa do Cacau, o Txai possui apenas 38 bangalôs, divididos em 7 categorias, planejados e construídos com o propósito de oferecer comodidade e conforto ao hóspede, criando um ambiente aconchegante à beira mar e referência no conceito de privacidade, em 3 km de praia deserta.

Três companhias aéreas nacionais realizam voos diretos das principais capitais brasileiras para Ilhéus: Latam, Gol e Azul.

