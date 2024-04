São José dos Campos: 7 dicas do que fazer pela cidade no Outono - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

São José dos Campos: 7 dicas do que fazer pela cidade no Outono (Neste Outono, a Destination São José dos Campos convida você a explorar a cidade (Foto: Pedro Truffi/Getty Images))

Situada no coração do Vale do Paraíba, São José dos Campos é uma cidade vibrante que combina a modernidade com um rico patrimônio histórico e natural. Com uma atmosfera acolhedora e uma diversidade de passeios, a cidade tem a capacidade de cativar os visitantes de todas as idades e interesses.

Neste Outono, a Destination São José dos Campos convida você a explorar a cidade em um roteiro de sete paradas cuidadosamente selecionadas, de parques exuberantes até espaços culturais encantadores, confira:

Parque Vicentina Aranha

O Parque Vicentina Aranha é patrimônio histórico da cidade tombado pelo COMPHAC (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos) e Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico). Ocupa uma área de 84.500 m², com 80% de área verde e pistas de caminhada, além de pavilhões projetados pelo arquiteto Ramos de Azevedo, representando um espaço fundamental de preservação ambiental e história da cidade. Atividades culturais, ambientais e físicas também são oferecidas gratuitamente ao público em uma extensa agenda de programação que traz atrações musicais, cinema, teatro, arte, história e muito mais.

Parque Vicentina Aranha (Foto: Reprodução pqvicentinaaranha.org.br)

O Parque Vicentina Aranha funciona todos os dias das 06h às 21h, à Rua Prudente Meirelles Moraes, 302, na Vila Adyana. A entrada é gratuita.

Mirante do Banhado

Dono de uma beleza singular, a grande área verde do Banhado em São José dos Campos é um dos principais cartões postais da cidade, principalmente no pôr-do-sol durante o outono. Com uma área de mais de 4 mil metros quadrados que se estende do centro da cidade até as margens do Rio Paraíba do Sul, o local é composto por árvores frutíferas e animais da fauna local.

Mirante do Banhado (Foto: Cláudio Alciprete / TripAdvisor)

O Mirante do Banhado é localizado na Avenida Anchieta, local famoso entre os joseenses para admirar a beleza natural da área verde, principalmente durante o pôr-do-sol. O local é de livre acesso, aberto todos os dias, em todos os horários.

Parque Santos Dumont

O Parque Santos Dumont está localizado na região central da cidade, ocupando uma área de 46.500,00 m2. Exibe área verde e de lazer, com pista para caminhada e equipamentos de ginástica para prática de exercícios e corridas, quiosques, pista de skate e playground. Para o lazer contemplativo, tem ainda jardim japonês e um lago de criação de peixes e aves, permitindo o atendimento a todas as faixas de usuários. É uma boa pedida para visitar com as crianças.

Em homenagem ao pai da aviação Alberto Santos Dumont e buscando consolidar a identidade assumida pela cidade em função do extenso parque aeronáutico, o parque abriga exemplares aeronáuticos, como a réplica da aeronave 14 Bis, o protótipo do avião Bandeirante e maquetes de foguetes da família Sonda, além da réplica da residência do aviador, a Casa Encantada.

Parque Santos Dumont (Foto: Cláudio Vieira/PMSJC)

Aberto diariamente das 7h às 16h45 (para caminhadas das 4h às 22h) na Rua Prudente Meirelles de Moraes, 1000 na Vila Adyana, ao lado do Sesc. A entrada e as atrações são gratuitas.

Memorial Aeroespacial Brasileiro

O Memorial Aeroespacial Brasileiro é um museu criado em 2004 pelo DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) em parceria com a ABCAer (Associação Brasileira de Cultura Aeroespacial) com o objetivo de preservar a história da indústria aeroespacial do Brasil. Seu acervo conta com maquetes de diversas aeronaves de produção nacional, réplicas de foguetes, aviões e mísseis de uso das Forças Armadas e mantém viva a memória das conquistas do DCTA e do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica).

Instalado numa área de 75 mil metros quadrados, o Memorial Aeroespacial Brasileiro abriga, além do salão de exposições, auditório com capacidade para 120 pessoas. Também estão disponíveis no local estacionamento e uma área para alimentação com vista para o lago. Na área de exposição externa, estão aeronaves de fabricação nacional e réplicas dos foguetes do Programa Espacial Brasileiro, entre elas, em escala natural, o VLS (Veículo Lançador de Satélites).

Museu Aeroespacial Brasileiro (Foto: Divulgação / MAB)

As visitas acontecem de 3ª a 5ª feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h; Às 6ª feiras das 8h às 17h. Sábados, domingos e feriados das 9h às 17h (exceto Natal, Ano Novo, Carnaval e Semana Santa). Às segundas-feiras, o MAB não abre para visitação e as visitas monitoradas devem ocorrer somente mediante agendamento através de telefone e e-mail: (12) 3947-7844 / 3947-3046 / 3947-6014. A entrada e o estacionamento são gratuitos e ele fica localizado à Avenida Brigadeiro Faria Lima, s/n, Parque Martim Cererê, próximo à Embraer e ao Aeroporto de São José dos Campos.

Parque da Cidade Roberto Burle Marx

O Parque Municipal Roberto Burle Marx, mais conhecido como “Parque da Cidade”, ocupa uma área de cerca de um milhão de metros quadrados que foi parte da antiga Fazenda da Tecelagem Parahyba. Neste vasto perímetro estão abrigadas uma grande diversidade de espécies vegetais e uma belíssima paisagem composta por jardins, palmeiras imperiais, lagos, ilhas artificiais, bosques e alamedas.

Os jardins, de autoria de Roberto Burle Marx, e a Residência Olivo Gomes, projetada por Rino Levi, compõem um importante trabalho da arquitetura moderna. Um dos principais atrativos do parque é o contato com a natureza. Ele proporciona ao visitante agradáveis passeios em caminhos cercados por densa vegetação constituída de espécies nativas e exóticas e habitada por uma rica fauna silvestre. Seu patrimônio é tombado pelo Comphac – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural. A Residência Olivo Gomes e os jardins de Burle Marx são tombados pelo Condephaat.

Parque da Cidade Roberto Burle Marx (Foto: Cláudio Vieira/PMSJC)

O parque funciona todos os dias das 6h às 18h, na Avenida Olivo Gomes, 100, no bairro Santana. A entrada é gratuita.

Colinas Shopping

Para quem não dispensa o conforto e uma volta no shopping, o Colinas Shopping faz parte de um complexo com o Golden Tulip São José dos Campos, um hotel de excelência, com qualidade, além de contar com o estrelado Cassiano Restaurante, especialista em culinária portuguesa.

Situado no coração da região centro-oeste, de frente para a ponte estaiada e conectado com as principais vias da cidade, o Colinas Shopping é referência em compras, gastronomia, entretenimento e serviços de alto padrão na região do Vale do Paraíba. O shopping possui um mix completo composto de marcas renomadas e exclusivas.

Colinas Shopping (Foto: Reprodução / colinasshopping.com.br)

O Colinas Shopping está na Avenida São João, 2000, no Jardim das Colinas. As lojas funcionam das 10h às 22h de segunda a sábado, e a praça de alimentação das 11h às 22h. Nos domingos e feriados, as lojas funcionam das 13h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 20h.

Casa de Cultura Rancho do Tropeiro Ernesto Villela

O endereço onde a Casa de Cultura está localizada, no distrito de Eugênio de Melo, já foi passagem de tropeiros, em tempos passados. Foi juntando o rancho e os tropeiros que surgiu o nome da Casa de Cultura Rancho do Tropeiro, instalada em 1993. No espaço, são oferecidas oficinas nas áreas de dança, música, teatro e artes plásticas, exposições e apresentações culturais.

Casa de Cultura Rancho do Tropeiro Ernesto Villela (Foto: Reprodução / FCCR)

A Casa de Cultura se situa na Rua Ambrósio Molina, 184, Eugênio de Melo e funciona de segunda à sexta, das 8h às 17h. A entrada é gratuita.

