Viagem em temporada de neve, esteja preparado

Explorar destinos cobertos pela neve pode ser uma experiência única, mas requer cuidados por parte dos turistas, sobretudo, aqueles menos familiarizados com esse tipo de clima. Além de coragem, embarcar numa aventura por locais com gelo e baixas temperaturas exige conhecimento sobre como se preparar para enfrentar o frio intenso e desfrutar de tudo o que o cenário tem a oferecer.

Pesquisa do Futura Inteligência aponta que 41% das pessoas estão dispostas a fazer uma viagem este ano, enquanto 62% pretendem realizar o plano nos próximos dois anos. Os dados indicam o interesse crescente em explorar destinos diversos, o que inclui aqueles com climas mais frios e propícios para esportes de inverno.

A escolha por destinos com neve se dá pela variedade de experiências, que vão desde a contemplação da paisagem coberta de branco à prática esportivas, como esqui e snowboard. Durante a viagem, é possível explorar a cultura local, saborear a gastronomia típica e se conectar com a natureza. Algumas orientações específicas podem ajudar os turistas a garantirem uma experiência segura e memorável durante a estadia em lugares gelados.

Saúde em primeiro lugar

Proteger a pele do frio é um dos cuidados que os turistas devem ter quando viajam para destinos com neve. A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) esclarece que, quando as temperaturas e a umidade do ar estão mais baixas, há diminuição da transpiração, o que causa o ressecamento da pele. Por isso, a principal orientação é mantê-la hidratada.

É recomendável usar cremes hidratantes e protetores labiais para evitar ressecamento e queimaduras. Beber água também é fundamental para manter-se hidratado, especialmente durante a realização de atividades físicas, das leves às mais intensas.

Outras medidas para a manutenção de uma boa saúde durante a viagem incluem a proteção contra a hipotermia, vestindo-se adequadamente e evitando exposições prolongadas ao frio. Também é importante conhecer os sintomas de congelamento para, se necessário, buscar abrigo e assistência médica.

Outra dica é levar um kit de primeiros socorros para a viagem que tenha medicamentos e itens para tratar pequenos ferimentos.

Adequação do guarda-roupa

Escolher bem as roupas para a viagem também é uma forma de garantir uma boa experiência. Camadas de roupas térmicas, casacos impermeáveis e calças resistentes ao frio são indispensáveis para manter o corpo aquecido e protegido. Na bagagem, também devem ser incluídos acessórios como luvas, gorros, cachecóis e meias térmicas para proteger as extremidades do corpo.

Na hora de escolher as roupas, uma dica é optar por materiais de qualidade e tecnologia, como fleece, goretex e poliéster, que oferecem isolamento térmico, respirabilidade e resistência à água. As peças que facilitam a movimentação são ideais para atividades ao ar livre, como esqui e caminhadas na neve.

Foco no preparo físico

A prática de exercícios físicos ajuda a fortalecer os músculos das pernas e do abdômen, o que melhora o equilíbrio e a estabilidade durante a prática de esportes de inverno, como esqui, snowboard e caminhadas na neve. É aconselhável que o preparo ocorra antes da viagem.

Antes de se aventurar pela neve, é preciso realizar alongamentos e aquecimentos para evitar lesões musculares. Manter-se hidratado e bem alimentado ajuda a sustentar o corpo durante as atividades físicas. Outra orientação é respeitar os limites físicos, descansando quando necessário e evitando exageros que possam levar à exaustão.

Esqui: o queridinho das neves

O esqui é um dos esportes mais procurados em destinos com neve por oferecer uma combinação entre adrenalina, natureza e diversão. A atividade permite desfrutar das paisagens de montanhas cobertas de neve, experiência que atrai tanto esquiadores experientes, como os iniciantes.

Ao escolher uma estação de esqui, é aconselhável optar por pistas suaves e adequadas para iniciantes, comuns nesses destinos, como em alguns lugares nas Dolomitas. Escolas de esqui com instrutores qualificados podem proporcionar uma aprendizagem segura, permitindo que os novatos se familiarizem com o equipamento e as técnicas.

Outra dica é verificar se a estação oferece serviços como aluguel de equipamentos e áreas de descanso, importantes para uma experiência completa.

