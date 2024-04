Hospede-se em Monte Verde e ganhe um par de ingressos para o show do Leoni - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Hospede-se em Monte Verde e ganhe um par de ingressos para o show do Leoni (Foto: Divulgação)

Faltam apenas 15 dias para um dos eventos mais aguardados do distrito turístico de Monte Verde, em Camanducaia (MG): o show do renomado cantor Leoni, ícone da MPB brasileira. Marcado para o dia 27 de abril, este espetáculo promete encantar os corações dos apaixonados por música em um ambiente único e acolhedor. O evento foi idealizado com o apoio do Visit Monte Verde.

E para celebrar a ocasião, as pousadas Pedras e Sonhos e Jardim da Mantiqueira, duas das mais bem avaliadas do distrito, vão dar um par de ingressos por apartamento, cortesia para o show para quem se hospedar durante o final de semana.

As duas pousadas possuem fácil acesso ao centro de Monte Verde, por via pavimentada, e oferecem uma estrutura completa e aconchegante em meio à natureza local. As duas possuem opções de suítes com lareira e hidromassagem, além de um café da manhã primoroso com delícias variadas, incluindo pães, iogurtes e bolos caseiros.

Show do Leoni

O palco para esta noite memorável será o Áustria Hotel, onde a partir das 16h, os acordes românticos de Leoni tomarão vida, transportando o público para uma jornada de emoções e lembranças. Mas antes do grande astro entrar em cena, a banda mineira L6 aquecerá o ambiente com seu talento e energia contagiante.

Os ingressos estão disponíveis para compra através da plataforma online Sympla. O valor da entrada é de R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia), mais taxas aplicáveis. E para tornar essa oportunidade ainda mais especial, aqueles que levarem 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) terão direito à meia-entrada, assim como estudantes e pessoas com mais de 60 anos.

Além de desfrutar de uma noite memorável de música e entretenimento, os espectadores terão a oportunidade de contribuir com uma causa nobre. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Clube de Desbravadores de Monte Verde, uma instituição dedicada a fornecer assistência a mais de 100 crianças na região, oferecendo-lhes apoio e oportunidades de crescimento.

