Agenda intensa marca passagem da delegação mineira por Chicago, nos Estados Unidos

12/04/2024 – A delegação mineira que está em Chicago para participar da Specialty Coffee Expo Chicago 2024, que acontece de 12 a 14 de abril no McCormick Place Chicago Lakeside, aproveitou para cumprir agenda intensa na cidade, apresentando as iniciativas do Governo de Minas para possíveis parceiros comerciais e institucionais.

Na última quinta-feira (11/04) o dia iniciou com reunião na sede United Arlines. A delegação mineira apresentou as potencialidades do estado e os números do terceiro maior aeroporto brasileiro, o BH Airport, bem como a demanda de viajantes da América do Norte que chegam no estado via aeroporto internacional de Belo Horizonte. A gastronomia mineira, o café e as potencialidades mineiras foram apresentadas para Tom Kozlowski, Gerente Sênior e de Planejamento Global da companhia aérea e sua equipe, que puderam entender a grandiosidade do estado e as possibilidades que passam pela capital Belo Horizonte, mas que vão muito além dela.

Para Leônidas Oliveira, Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais “ os EUA é o maior emissor de turistas do mundo. E, nesse momento em que o governo de Minas lança o projeto Exporta Minas dos produtos da gastronomia mineira, a conexão é fundamental. É nesse sentido que a Expocacer, a cooperativa do café do Cerrado mineiro, lança seu hub em Chicago, e nós, e em cooperação, poder público e privado, estamos buscando mais conexões para o turismo de negócios. Essa potência da indústria, turismo e agronegócio que apresentamos à United Airlines”.

Delegação mineira visita a maior Starbucks do mundo, em Chicago

A delegação ainda visitou a maior Starbucks do mundo e pôde conferir de perto a importância da experiência atrelada ao produto. Com 5 andares e um misto de histórias da cafeteria, torra visível ao público e decoração temática foi possível perceber a variedade de uso do grão do café bem como a versatilidade da bebida.

Minas Gerais tem investido cada vez mais no turismo de experiência e a possibilidade de mostrar de perto a importância do segmento e do storytelling para quem produz e investe no turismo ajuda alavancar o desenvolvimento do turismo no estado. Fernando Beloni, presidente da Expocacer ressaltou que: “a visita à Starbucks mostrou como a criatividade é importante e como a experiência completa estimula o consumo e a cultura do café”.

Visita ao Consulado do Brasil

Por fim, o grupo realizou visita ao Consulado do Brasil, onde foram recebidos pelo Cônsul Geral do Brasil Reinaldo Salgado e pela Cônsul Geral Adjunta do Brasil, Viviane Sabbag, acompanhados por Lucas Pirolli, que atua na promoção comercial e Tatiana Lyra, analista comercial e de investimentos, também do Consulado Geral do Brasil em Chicago. Eles conheceram as iniciativas de atração de investimentos para o estado via Invest Minas e como o Sebrae Minas tem sido um grande parceiro dos empreendedores do estado.

Patrícia Moreira, Superintendente de Marketing Turístico da Secult reforça a importância do relacionamento com as instituições oficiais fora do Brasil: “a visita foi muito produtiva, afinal foi possível mostrar ao Cônsul Geral Reinaldo Salgado, os números crescentes do turismo em Minas Gerais e suas atividades vinculadas, através de parceiros como Invest Minas, Codemge, Sebrae Minas e UNI-BH, mostrando a força econômica da atividade turística. Estreitar o relacionamento com as embaixadas brasileiras é essencial para a abertura de mercado no exterior, especialmente nos Estados Unidos, grande emissor de turistas para o mundo”.

Leandro Andrade, Diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas ressalta que: “os compromissos em Chicago nos oportunizaram pautas relevantes e estratégicas para o desenvolvimento de Minas Gerais. Com a United Airlines, apresentamos dados que contribuem para a viabilidade e a retomada dos voos da companhia pelo aeroporto de Confins. E em continuidade à nossa diplomacia e aproximação com os mercados internacionais, a visita ao Cônsul Geral Reinaldo Salgado nos trouxe a construção de uma agenda positiva para conectar nossos projetos e ações para a atração de investimentos, e novos projetos em sinergia com os EUA”.

A Specialty Coffee Expo Chicago começa hoje e Minas Gerais apresenta os cafés e as rotas do café do Cerrado e do Sul de Minas durante os três dias e evento.

