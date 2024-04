Mantiqueirias: o turismo gastronômico de Gonçalves na Serra da Mantiqueira em Minas Gerais - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Na busca por produtos que façam parte de uma boa mesa saudável, Minas Gerais tem ido além do tradicional. Na cidade de Gonçalves e entorno, no circuito turístico Serras Verdes do Sul de Minas, imersa na Serra da Mantiqueira, encontramos produtores de cogumelos, de geleias, cervejas artesanais, restaurantes com degustação de queijos e até pousada com café da manhã vegano. Agora todos os sabores da região estão indo mais longe.

Quem conhece Gonçalves se encanta à primeira vista com a ruralidade gastronômica daquele lugar. O centro da cidade é porta de entrada para uma dezena de pousadas afastadas – a maioria em estilo chalés, com vista para um mar verde, quase intocado, um ar puro e um encontro de chefs, produtores, cozinheiros e produtos artesanais sustentáveis. Um estilo de vida e um turismo gastronômico de vanguarda.

Drinks feitos com azeite na Oliq (Foto: @paespelomundo)

O acesso principal é a estrada AMG-1930 que liga a sede do município à MG-173, rodovia que dá acesso, ao sul, ao Vale do Paraíba, Via Dutra e São Paulo. No caminho várias paradas em cafés, produtores de azeite, queijos e muitas outras regionalidades.

Fazer turismo gastronômico pelo Brasil é uma viagem de descobertas, de encontros, de história a descobrir e a construir. Pelo mundo, quem faz turismo em cidades como Bolonha, na Itália, ou no interior da França, vai encontrar uma infinidade de programas por restaurantes renomados, por produtores de vinhos, por pratos conhecidos, por produtos que tem até o nome da própria cidade, como Torrone, Parma, Orange, entre outras. Por aqui, o turismo gastronômico tem um toque a mais, a natureza se alia à sustentabilidade, aos mares, às montanhas, aos sabores do campo, à nossa biodiversidade.

Costelinha com barbecue de goiabada – Sauá Restaurante (Foto: @paespelomundo)

Gonçalves

Em Gonçalves, o restaurante Sauá, do chef e professor Vitor Pompeu, faz mais uma vez esse encontro entre pequenos produtores, técnicas gastronômicas e um público cada vez mais curioso e interessado em boa gastronomia. O restaurante é uma referência na cidade. Foi lá que provamos a costelinha de porco com barbecue de goiabada e crispy de couve. Impecável.

Os sabores de Gonçalves estão nos restaurantes, nas pousadas, nos cantinhos das ruas, como no Chalezinho GastroBar e seus quitutes notívagos. Mas turismo gastronômico no Brasil não é fácil. É preciso aprendermos a viajar pelo interior desse país entre “cachoeiras e serras” como viajamos pelo exterior entre “vales e castelos”. É reconhecer o valor da natureza e sua abundância. É preciso sermos a demanda para que pequenos produtores não desistam.

Truta defumada no Paleobergue (Foto: @paespelomundo)

Um dos restaurantes e hospedagens interessantes que conheci em Gonçalves, por exemplo, fechou as portas, deu adeus ao projeto da culinária paleolítica no sul de Minas. A dieta paleo, baseada nos tipos de alimentos presumivelmente consumidos pelos humanos durante a Era Paleolítica, que durou até cerca de 10.000 anos atrás, antes do desenvolvimento da agricultura, tinha um exemplo bem ali em Gonçalves. O sonho de empreender não se vive sem demanda, sem pessoas que reconheçam valor no esforço, no cuidado, no diferencial do empreendimento.

Mas Gonçalves resiste e vai além. Na pousada Vida Verde, além da hospedagem aconchegante num enorme terreno verde, provei o café da manhã vegano. Uma incrível combinação dos melhores produtos da região. Ao som da cachoeira do Simão que faz parte da pousada. Frutas e até flores comestíveis colhidas na hora.

E como estamos em Minas Gerais, café não pode faltar. Numa das mais charmosas cafeterias da cidade, o Armazém São Bento, a Vera nos recebeu com bolos caseiros e café da região para esquentar o clima frio da serra. E os dias na Mantiqueira foram assim: entre café e bolos, queijos, casa de cogumelos e feiras livres.

Harmonização gastronômica com cervejas no Zalaz (Foto: @paespelomundo)

Parte desse tour gastronômico nos levou a conhecer a Zalaz, uma linda e moderna fazenda que produz cervejas, cafés, destilados etc. Um conceito sustentável que une comunidade, tradições, meio ambiente e já vem sendo reconhecido por vários países que importam seus produtos, como o Japão, por exemplo.

Mantiqueirias

Diante de tantas possibilidades, de tantos produtos incríveis que não poderiam ficar só no interior de Minas, o Mantiqueirias – clube de assinaturas, reúne todos os meses parte desses produtos da Serra da Mantiqueira e leva até nossa casa. Em parceria com todos esses produtores, que o clube faz questão de enaltecer os nomes, o Mantiqueirias entrega caixas com a curadoria de Adrian Alexandri, idealizador do projeto.

Numa nova caixa, recém-lançada, o Mantiqueirias disponibiliza três desses cinco queijos: Capela Velha, premiado no Mondial du Fromage, na França (Prata em 2017 e Bronze em 2019); Fazenda Jacob, bronze no Mondial du Fromage 2023; Irmãos Faria, produzido por dois jovens e já com Ouro em 2023, no Prêmio Queijo Brasil; Queijo do Cláudio, de casca mofada, Bronze no Mondial du Fromage, em 2019; e Queijo do Onésio, também de casca mofada, um dos precursores na região. As três meias-peças somam entre 1.6 kg, e 1.7 kg. Sempre acompanha uma lata de 420g do Doce de Leite Tropical, de Alterosa MG, puro ou com café, coco ou nozes.

Cachoeira do Simão na pousada Vida Verde (Foto: @paespelomundo)

Propósito do Mantiqueirias

Criado em 2020, o Mantiqueirias é um clube de assinatura que nasce com o propósito de valorizar o pequeno produtor da Serra da Mantiqueira. Todo mês uma caixa com cinco a seis diferentes produtos chega ao assinante: queijos, geleias, doce de leite, cervejas, cafés, aguardentes, azeites, chocolates, artesanato e muito mais. Entrega na cidade de São Paulo e região e em localidades onde o envio por Sedex não leve mais que um dia.

Sem dúvidas é uma daquelas ideias cheias de ideais. Um estilo de vida como propósito. Totalmente ao encontro da saudabilidade nas cozinhas, inspirando produtores, contando histórias. Viajar nem sempre é sair de casa. Mas é sem dúvidas querer conhecer, ter a mente aberta para o novo, e entender qual é nosso papel na vida. Afinal, viver é sobre conhecer, é sobre conhecimento. Que tal conhecer o Brasil com um tour pela Mantiqueira?

Thiago Paes é consultor em turismo gastronômico, apresentador de TV no Travel Box Brazil e colunista de Viagem e Gastronomia. Está nas redes sociais como @paespelomundo

