Terroirs do Brasil em Gramado: conexão entre experiências, pessoas e locais

Produtos de origem. Muita gente mesmo sem usar o “nome técnico” já faz questão de ir atrás de produtos e experiências turísticas que têm como prerrogativa a origem genuína do que se come, se bebe e se experimenta. Os produtos de origem geram conexão entre experiências, pessoas e locais. Pois eles garantem o entendimento e acompanhamento de todo o processo, o que torna cada produto e cada destino singular.

Mas como identificar um produto de origem?

Os produtos que são realmente de origem possuem um registro de Indicação Geográfica, o chamado IG. Esse registro garante que os produtos ou serviços são característicos de um determinado local de origem, o que obviamente, atribui reputação, valor e identidade própria. Neste sentido, são produtos que apresentam uma qualidade única em função de seus recursos naturais como solo, vegetação, clima e conhecimento profundo do produtor.

Dessa forma, existem dois tipos de Indicação Geográfica:

Indicação de procedência (IP): é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou serviço

é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou serviço Denominação de origem(DO): é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Ou seja, elas se diferenciam, essencialmente, pelo fato da IP estar ligada a reputação obtida ao longo dos anos numa localidade, enquanto a DO exige uma ligação mais profunda com o território.

No Brasil são várias as Indicações Geográficas! Por aqui já temos: Vale dos Vinhedos para os vinhos, Goiabeiras para as de barro, Região do Cerrado Mineiro para o café, Canastra para o queijo, Divina Pastora para as rendas, Franca para os calçados, Linhares para o cacau e Salinas para a aguardente de cana.

Connection Terroirs do Brasil: conexão entre experiências, pessoas e locais

O evento que acontece nos próximos dias 15 a 18 de maio, em Gramado, na Serra Gaúcha está em sua 7ª edição, e já se consolida como inovador para o setor de produção e turismo. O Connection Experience provoca as conexões necessárias entre a cadeia de produtos originalmente brasileiros e o trade turístico. Afinal, o produtor de origem entende muito do próprio negócio e da produção, mas muitas vezes se perde ao transformá-lo também em produto turístico.

Neste sentido, o Connection Terroirs do Brasil é o ambiente perfeito para estabelecer essas conexões e transformar os destinos de origem do Brasil em verdadeiros destinos de experiência. Confira a programação completa e garanta seu ingresso com 10% de desconto com o cupom UAITURISMO.

