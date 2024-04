3 novas rotas turísticas prioritárias de Minas Gerais serão apresentadas na WTM Latin America - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

3 novas rotas turísticas prioritárias de Minas Gerais serão apresentadas na WTM Latin America (WTM Latin American 2024 em São Paulo (Foto: Uai Turismo))

A partir de hoje (15) até o dia 17 de abril, três novas rotas turísticas prioritárias de Minas Gerais serão apresentadas em São Paulo, durante a World Travel Market (WTM) Latin America, reconhecida como uma das principais feiras de viagem e turismo do setor. A iniciativa do Sebrae Minas e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), tem o objetivo de promover o turismo do estado e atrair um número cada vez maior de visitantes interessados em explorar as riquezas naturais, culturais, gastronômicas e históricas que Minas Gerais oferece.

Nesta edição, mais de 27 mil profissionais são esperados na WTM Latin America. Em três dias serão mais de 50 conferências que vão discutir tendências e novidades do setor. Haverá ainda uma feira com 620 expositores de mais de 40 países. Devido à importância e representatividade do evento no mercado de turismo, o Sebrae Minas e a Secult terão um estande, onde oito receptivos irão oferecer aos visitantes do evento, produtos e serviços turísticos de destinos mineiros, entre eles, as cidades históricas e regiões da Serra da Canastra, Campo das Vertentes e Cordilheira do Espinhaço.

3 novas rotas turísticas prioritárias

Caminhos do Geoparque Uberaba

A programação oferecida no espaço, também inclui a apresentação do projeto Caminhos do Geoparque Uberaba, hoje (15), às 16h20. Após entrar oficialmente para a rede mundial de geoparques da Unesco, em março deste ano, o ‘Geoparque Uberaba: Terra de Gigantes’ é o sexto do país e o primeiro da região Sudeste a receber reconhecimento internacional. Com o título, Uberaba passa a fazer parte dos destinos prioritários de Minas Gerais, apoiados pelo Sebrae Minas e Secult, que irão receber incentivos para a estruturação, mapeamento, promoção e qualificação de novos produtos e experiências turísticas.

“A promoção das rotas turísticas prioritárias, organizadas pelo Sebrae e em parceria com a Secult, vai ao encontro da nossa proposta de potencializar e fomentar o turismo em Minas Gerais, setor que gera emprego e renda e atrai investidores de todo o mundo. Minas é líder em crescimento turístico no país e as rotas, tenho certeza, serão fundamentais para nos mantermos em primeiro lugar, crescendo até o dobro da média nacional”, afirma o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.

Rota Café do Cerrado Mineiro

Nos dias que seguem a WTM, outras duas rotas turísticas, já lançadas no mercado, também serão apresentadas como prioritárias para potencializar o turismo em Minas Gerais em 2024. Entre elas, está a Rota Café do Cerrado Mineiro, em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Criada no ano passado, a rota une a produção de café de alta qualidade da região – considerada a primeira do país a receber a Indicação Geográfica (IG) pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), na modalidade Denominação de Origem (DO) – com os atrativos naturais, culturais e gastronômicos locais. O objetivo é valorizar as origens e criar novas oportunidades de negócios ligadas à cadeia produtiva associada ao turismo rural e de experiência.

Rota Bahia-Minas

Já a Rota Bahia-Minas, ganhará reforço com o cicloturismo nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, regiões impactadas com o fim das operações da ferrovia que ligava Minas Gerais ao Sul da Bahia. O percurso, com mais de 350 km, passa por seis municípios mineiros: Araçuaí, Novo Cruzeiro, Ladainha, Poté, Teófilo Otoni e Carlos Chagas. A inclusão da rota como prioritária no estado, fortalece ainda mais o trabalho do Sebrae Minas, realizado desde 2022, para alavancar o turismo e o desenvolvimento econômico local, gerando novas oportunidades de negócios para a região.

Gastronomia

A WTM também terá um espaço dedicado à ‘Cozinha Mineira’. O ambiente destaca a diversidade e a riqueza da culinária típica de Minas Gerais, como estratégia para fortalecer o setor gastronômico local e impulsionar o turismo no estado. Os visitantes poderão participar de degustações exclusivas de cafés especiais de origem da Rota Café do Cerrado Mineiro.

Além dos cafés, haverá também a degustação da cachaça artesanal produzida no alambique de Ladainha, uma das seis cidades do estado que integram a Rota Bahia-Minas. As degustações estão programadas para acontecer nos dias 15/4, às 15h às 17h, e 16/4, das 14h30 às 15h. Será uma experiência sensorial para aqueles que desejam conhecer e apreciar produtos emblemáticos da gastronomia mineira.

Negócios

Nesta edição da WTM Latin America, os receptivos das rotas Café do Café do Cerrado Mineiro e a Bahia-Minas também vão participar de Rodadas de Negócios. No dia 16 de abril (terça-feira), das 10h30 às 12h, os encontros serão direcionados a grandes players do trade turístico internacional, especialmente convidados pela organização do evento. Serão agências e operadoras de viagens, bem como DMOs (Destination Marketing Organization) – organizações que fornecem informações aos viajantes.

“A participação de Minas Gerais em um dos eventos mais importantes da América Latina não só atrai a atenção dos principais players do setor, mas também estabelece novas conexões comerciais que podem resultar em futuras parcerias, realização de negócios e na contínua promoção do turismo do estado”, diz o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Já no dia 17 de abril (quarta-feira), também das 10h30 às 12h, os receptivos vão oferecer produtos e serviços turísticos das duas rotas prioritárias do estado, desta vez para médios e pequenos compradores nacionais inscritos no evento. No mesmo dia, das 15h às 16h, estão agendadas reuniões com criadores de conteúdo digitais. Durante as Rodadas de Negócios serão oferecidos seis pacotes de experiências da Rota Café do Cerrado Mineiro. Nessas visitas, os turistas têm a oportunidade de conhecer pequenas e grandes fazendas da região, vivenciando, in loco, a produção de cafés de excelência e todo o processo de inovação e tecnologia utilizado pelos produtores locais. Atualmente, oferecem esse serviço as fazendas: Agro Nunes (Nunes Coffe), Bela Vista (Alado Coffee), Rainha da Paz (Famíglia Montanari), Santa Cruz da Vargem Grande (AgroBeloni), além da Cafeteria Dulcerrado by Expocaccer e Coffee Roaster Porto Feliz.

Na ocasião, também será divulgado o calendário dos eventos esportivos que acontecem na Rota Bahia-Minas, com destaque para os pedais temáticos, e ainda as opções de passeios de bicicleta por quatro trechos do percurso repletos de paisagens naturais com matas intocadas, montanhas, cachoeiras e riachos. Além disso, os turistas têm a oportunidade de saborear a gastronomia local, participar de apresentações culturais, visitar o patrimônio histórico da região, e ainda conhecer a história de moradores que presenciaram o começo e o fim da Estrada de Ferro Bahia-Minas

“Os encontros com o trade turístico representam uma oportunidade para divulgar e promover os produtos e serviços das duas rotas prioritárias do estado, que vão desde a produção de cafés de excelência do Cerrado Mineiro até os passeios de bicicleta pelos vales do Jequitinhonha e Mucuri. A intenção é fortalecer a imagem de Minas Gerais como destino turístico diversificado e de experiências únicas, fomentando o desenvolvimento econômico dos territórios e a geração de emprego e renda para a população”, explica Marcelo Silva.

Serviço

WTM Latin America

De 15 a 17 de abril

Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme

São Paulo/SP

Informações no site.

