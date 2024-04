6 estadias inusitadas na América Latina para férias fora do comum - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

6 estadias inusitadas na América Latina para férias fora do comum (Refugios Outscape Fuy, Huilo Huilo, Chile (Foto: Divulgação))

Uma pesquisa recente da Booking.com revelou que 43%* dos viajantes brasileiros querem se hospedar em uma acomodação única esse ano, como casas na árvore, iglus e outros tipos de estadias inusitadas. Pensando nisso, a plataforma de reservas de hospedagem, atrações e aluguel de carros selecionou seis acomodações bem diferentes na América Latina para conhecer nas próximas férias.

Starlodge Adventure Suites, Peru

Starlodge Adventure Suites (Foto: Divulgação)

A cidade de Urubamba fica localizada no Vale Sagrado dos Incas, no Peru, e pode ser usada como base para visitar Macchu Picchu. Em meio às montanhas e rios, o destino é perfeito para quem busca férias focadas na natureza. Para se hospedar nessa acomodação, o viajante precisa ter um perfil bem aventureiro, afinal, o quarto fica nas alturas! O hóspede dorme em uma cápsula suspensa na montanha, a quase 3 mil metros acima do nível do mar, com uma vista incrível dos arredores. Com acomodações confortáveis, é possível desfrutar até mesmo de uma banheira de hidromassagem ou fazer algumas atividades oferecidas no local, como uma tirolesa.

Glamping Lumbre, Colômbia

Glamping Lumbre, Colômbia (Foto: Divulgação)

Localizado na cidade de Salento, no departamento colombiano de Quíndio, esse glamping (um tipo de acomodação que mistura camping e luxo) oferece tendas confortáveis e sofisticadas, com vistas para as montanhas e natureza, que acomodam até quatro pessoas e que contam com banheiro privativo. Para deixar a estadia ainda melhor, há um bar e restaurante na propriedade, com café da manhã continental, além de wifi e estacionamento gratuito. Ou seja, é ideal para quem quer se hospedar no meio da natureza e fazer trilhas nos arredores, mas com todas as comodidades.

Lago Valle Wine Glamping, México

Lago Valle Wine Glamping, México (Foto: Divulgação)

No Valle de Guadalupe, no México, também é possível ficar em um acampamento com mais conforto. Os viajantes que se hospedam ali podem desfrutar de uma piscina com vista, além de wifi, estacionamento gratuito e comodidades para hóspedes com mobilidade reduzida. Para quem gosta de enogastronomia, é possível reservar experiências como um piquenique romântico com vinhos locais ou uma tábua de queijos e vinhos, também com produtos da região. Já para os mais chegados em atividades ao ar livre, é possível usar as bicicletas do local ou fazer trilhas a pé nas proximidades.

Refugios Outscape Fuy, Huilo Huilo, Chile

Refugios Outscape Fuy, Huilo Huilo, Chile (Foto: Divulgação)

Para uma imersão na natureza e em belezas naturais, essa acomodação na vila chilena de Puerto Fuy é o destino ideal: um container moderno no meio de um bosque, com paredes de vidro e muito conforto. As cabanas, que acomodam até cinco pessoas, possuem terraços com vistas da montanha ou do lago Pirihueico, cozinha equipada e banheiro privativo, e ainda há estacionamento gratuito. Para os aventureiros, vale fazer caminhadas na região e explorar as lindas paisagens do destino.

Tree House Lodge, Costa Rica

Tree House Lodge, Costa Rica (Foto: Divulgação)

A propriedade é uma ótima opção de estadia para famílias que visitam a cidade litorânea de Puerto Viejo, no sudeste da Costa Rica. Há várias alternativas de acomodação, incluindo uma casa de praia para até cinco pessoas a menos de 100 metros do mar, ou uma casa na árvore com cozinha e dois quartos, até um bangalô de 225m², que acomoda sete pessoas, com banheira de hidromassagem. Mas o que mais chama atenção é a arquitetura e decoração do local, com formas orgânicas, materiais ecológicos e cores fortes, que parecem ter saído diretamente de um conto de fadas.

Grand Amazon Expedition, Brasil

Grand Amazon Expedition, Brasil (Foto: Divulgação)

E que tal se hospedar em um barco em plena Floresta Amazônica? Esse hotel-navio oferece opções de rota que passam pelo Rio Solimões e Rio Negro, com quartos com varandas e muitas comodidades que os hóspedes podem aproveitar. Por exemplo, a embarcação possui duas piscinas, banheira de hidromassagem, spa e até uma casa noturna. Há também várias opções de passeios oferecidos a bordo, como trilhas ecológicas a pé, ideais para explorar toda a beleza natural da região. Vale também experimentar a culinária local e drinques diferentes, servidos nos restaurantes e bares da embarcação.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 32.300 entrevistados em 32 países e territórios, incluindo o Brasil. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado a lazer pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2024. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line, em janeiro e fevereiro de 2024.

