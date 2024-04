Em São Paulo: WTM Latin America já tem resultados impressionantes antes mesmo de terminar - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

A WTM Latin America, uma das maiores feiras de turismo destinadas ao setor na América Latina termina nesta quarta-feira já com resultados de sucesso. Com mais de 600 expositores, nacionais e internacionais, palestras, prêmios e a presença de autoridades e players do mercado a feira lançou tendências e consolida ainda mais empresas e destinos participantes. Veja quem está por lá e o que aconteceu nesses últimos dias:

LATAM e DELTA

Pela primeira vez as duas companhias aéreas participam juntas de um dos mais relevantes eventos de turismo da América Latina, para celebrar os resultados da sua joint venture. Em janeiro e fevereiro de 2024, as companhias registraram 42% de crescimento do número de passageiros entre os Brasil e Estados Unidos. Foram transportados 297 mil passageiros no período.

Segundo Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, a participação inédita de LATAM e Delta no evento reflete o momento sólido e o interesse das duas companhias em seguir crescendo em seus mercados. “A WTM é conhecido pelas suas oportunidades para promover a América Latina para o mundo. Estamos felizes em estrear em um momento de crescimento sólido, na posição de maior companhia aérea da América do Sul e ao lado de uma parceira que compartilha o interesse de ser cada vez mais protagonista em sua região”, destaca.

LATAM e Delta, operaram 15 mil voos no âmbito da Joint Venture em 2023, transportando mais de 3 milhões de passageiros por 90 milhões de quilômetros. No período, inauguraram cinco novas rotas regulares (Guarulhos-Los Angeles, Galeão-Atlanta, Lima-Atlanta, Bogotá-Orlando e Medellín-Miami) e três sazonais (Galeão-Nova York, Santiago-Orlando e uma expansão no serviço Santiago-Atlanta, que ganha a segunda frequência da Delta conectando a capital chilena ao grande hub da companhia entre 13 de dezembro deste ano e 13 de janeiro de 2025).

Joinvile

A feira cada vez se consolida mais pela sua capacidade de atrair os grandes players e destinos do mercado e também destinos que ainda estão na linha de crescimento. Conhecida pela imigração germânica e por possuir a única escola do balé Bolshoi fora da Rússia, a cidade está posicionada como um destino de turismo cultural. O prédio do balé Bolshoi em Joivile pode ser visitado e o mundo da dança clássica entendido pela perspectiva das bailarinas. A cidade ainda sedia diversos festivais entre eles de dança e de música.

E ainda é possível conhecer a área rural de Joinvile com passeios e experiências rurais, bem como a gastronomia típica germânica toques da brasilidade. Atividades que atendem à toda a família. Na WTM o destino mostrou que quem decide ir à Curitiba ou Blumenau tem motivos de sobra para esticar mais alguns dias até Joinvile.

Minas Gerais e Belo Horizonte

Minas Gerais se apresentou na WTM com um estande que mostrou todas as possibilidades que o estado oferece com sua cultura, gastronomia, natureza e estratégia. Roda de conversa com Zeca Camargo, música com Marcos Viana, lançamento do Exporta Minas e da plataforma Invest Minas Tur que tem o objetivo de facilitar a identificação de espaços com potencial para abrigar equipamentos turísticos no estado.

A presença de influenciadores e quitandeiras de Minas Gerais deixaram o estande lotado durante os dois primeiros dias de feira. Foram lançadas ainda as rotas Caminhos do Geoparque Uberaba, Rota Café do Cerrado Mineiro e Rota Bahia-Minas, esta última com foco no cicloturismo.

A capital Belo Horizonte também está na feira com um estande de um típico boteco belorizontino. Balcão, estufa e feijão tropeiro mostram a cara da cidade que agrega muito das potencialidades do estado.

Um estande que imita um boteco mostra que Belo Horizonte é mesmo a capital dos botecos (Foto: Uai Turismo)

Chile

Após o especial “Chile” o portal Uai Turismo entrevistou a Ministra do Turismo do país, Verônica Pardo, que apresentou as iniciativas do Chile para atração de brasileiros, que já se encantam pelo destino para além do enoturismo. Do deserto do Atacama até os fiordes passando pela Ilha de Páscoa são inúmeras possibilidades em um mesmo país.

As novas rotas diretas para Santiago operadas pela Latam e também pela Sky Airlines aindo de diversas capitais brasileiras, facilitam o deslocamento até o Chile e são mais um motivo de decisão para os apaixonados por viagens.

Sky Airlines

A companhia aérea está focada em fortalecer sua presença no Brasil, com o objetivo de conectar mais brasileiros à América Latina. Depois de se tornar a primeira companhia aérea de baixo custo da América Latina a ter um programa de fidelidade, a SKY Airline também está na World Travel Market – WTM. A empresa tem como estratégia de expansão a Temporada de Neve 2024, que acontece entre junho e setembro e deve realizar até 60 voos semanais partindo para a capital chilena de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador, Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte.

“A nossa presença na WTM é bastante importante, pois o Brasil é um mercado em expansão para a SKY Airline. O intercâmbio cultural entre os países é extremamente rico, tanto para quem deseja conhecer as praias brasileiras, como para quem vive aqui e deseja desfrutar de passeios com neve ou visitas às famosas vinícolas. E para fidelizar esses clientes, lançamos o SKY Plus, que tornará nossa proposta de viagem ainda mais vantajosa”, afirma o gerente de Vendas da SKY Airline, Jaime Fernández. A empresa planeja expandir ainda mais os voos pelo Brasil nos próximos meses e acredita que a Temporada de Neve no Chile será um impulsionador de negócios.

Prêmio Afroturismo

A WTM Latin America também entregou a segunda edição do Prêmio de Afroturismo, criado pelo Guia Negro e apresentado no Explore Transformation. As melhores empresas e destinos de 2023 foram premiadas em dez categorias em meio a uma sala lotada. “Isso mostra que estamos no caminho certo. Todos nós ganhamos quando um ganha”, comemorou Tania Neres, coordenadora de Afroturismo, Diversidade e Povos Indígenas da Embratur.

A diversidade foi mostrada e premiada durante a WTM Latin America 2024 (Foto: Uai Turismo)

Prêmio Turismo Responsável

Como já é tradicional, o segundo dia da WTM Latin America foi marcado pela entrega do Prêmio Turismo Responsável, criado para reconhecer os avanços, abrir espaço para a replicação de cases de sucesso e a construção conjunta de um mundo mais sustentável.

No palco de um auditório lotado, Gustavo Pinto, especialista em turismo responsável e coordenador do prêmio, comemorou 158 projetos inscritos, um aumento de quase 200% na comparação com a edição anterior. “Isso prova que o turismo responsável está cada vez mais forte em nosso continente”, pontuou o organizador do prêmio.

O Prêmio Turismo Responsável mostra que iniciativas sustentáveis e responsáveis já são realidade em diversos destinos e empresas da América Latina (Foto: Uai Turismo)

A WTM termina nesta quarta-feira, 17/04 e já mostrou após a pandemia o mercado do turismo está em amplo crescimento e recuperação, e o melhor, mais profissional e com novos posicionamentos capazes de atender os diversos tipos de público que o setor envolve.

