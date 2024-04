Três hotéis de luxo no Rio Grande do Norte que valem a visita no feriado de Corpus Christi - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Três hotéis de luxo no Rio Grande do Norte que valem a visita no feriado de Corpus Christi (Vogal Luxury Beach Hotel & SPA - Suíte Presidencial (Foto: Divulgação/ GustavoDantas))

Praias e atrações turísticas mais tranquilas e clima ameno. O trimestre que marca o outono é o período ideal para quem deseja viajar com mais conforto e exclusividade. Os preços convidativos também ajudam, já que, por ser baixa temporada, os valores praticados pelas companhias aéreas, assim como opções de hospedagem, costumam apresentar uma redução. Para os que procuram brechas na agenda, que tal aproveitar o feriado de Corpus Christi, no dia 30 de maio, para desfrutar das belezas naturais e históricas do Nordeste? No Rio Grande do Norte, não faltam atrações.

O destino está tão em alta em dois de seus municípios – entre eles São Miguel do Gostoso – acabam de ser agraciados com a certificação Padrão Destinos Verdes, da Green Destinations, uma fundação holandesa vinculada ao Conselho Internacional de Turismo Sustentável (GSTC). A entidade reúne especialistas em turismo sustentável e certifica destinos que se destacam na gestão de administração do patrimônio, ambiente, clima e na qualidade da oferta turística.

Natal

Um dos cartões-postais mais singulares de Natal, o Morro do Careca – uma formação natural de dunas e vegetação –, está localizado na praia de Ponta Negra, a mais famosa e badalada da capital, com águas calmas e quentes. E é na área mais exclusiva deste local paradisíaco, onde a natureza e a urbanidade caminham em perfeita harmonia, que o Vogal Luxury Beach Hotel & SPA se destaca. Único em sua exclusividade e sofisticação, oferece uma hospedagem ideal para quem quer desfrutar das delícias do outono na região.

LEIA TAMBÉM: 6 estadias inusitadas na América Latina para férias fora do comum

O hotel conta com um Menu de Experiências cuidadosamente desenvolvido em parceria com receptivo, que torna possível conhecer as belezas de Natal e arreadores sob um novo olhar, o olhar Vogal. De natureza exuberante e diversificada, a região é um lugar perfeito para experiências únicas, como passeios de buggy para visitar a Praia de Genipabu, o Santuário Ecológico da Pipa, a Praia do Sagi e a Lagoa da Coca Cola, destino inusitado na Praia de Baía Formosa. Também vale explorar as serras no interior do estado, com experiências de trilhas, escaladas e passeios a cavalo. Pontos históricos abertos à visitação, a deliciosa culinária feita com ingredientes como camarão e caranguejo, a ginga com tapioca, a água de coco fresquinha, o forró pé de serra e o genuíno acolhimento do povo nordestino completam uma experiência inesquecível.

Litoral Sul

No litoral sul, próximo a badalada e cosmopolita praia da Pipa, a deslumbrante Praia de Sibaúma é um refúgio de paz e tranquilidade para aproveitar o feriado de Corpus Christi. Em um cenário paradisíaco composto por mar, rios, dunas, falésias, coqueiros e as icônicas areias cobreadas, o Hotel Kilombo Villas emerge como um convite ao descanso e à conexão com a natureza.

Hotel Kilombo Villas (Foto: Divulgação)

Composto por dez vilas e suítes, o hotel oferece uma atmosfera exótica e relaxante, com amplos jardins e uma piscina deslumbrante. Seu restaurante, o Kibo Restaurante & Bar, é liderado pela chef Rebeca Bonifácios e oferece uma culinária que combina sabores brasileiros, mediterrâneos e asiáticos, destacando ingredientes frescos da região. Além disso, o Hotel Kilombo Villas demonstra um compromisso notável com a sustentabilidade, utilizando energia renovável e adotando práticas eco-friendly no tratamento de resíduos. Também apoia ativamente a preservação das tartarugas marinhas locais, cuja desova ocorre na praia privativa do hotel.

Litoral Norte

Já no litoral norte, a Pousada & SPA Mi Secreto é um verdadeiro refúgio à beira-mar, onde os hóspedes são recebidos com um conforto excepcional e um serviço impecável. Localizada na deslumbrante Praia Ponta do Santo Cristo, em São Miguel do Gostoso, a pousada é um destino único para quem busca relaxamento e bem-estar no feriado de Corpus Christi. Com um total de 22 suítes, decoradas com simplicidade e charme, a pousada proporciona conforto e comodidade aos seus hóspedes.

Mi Secreto (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Conheça a cultura da BBB Isabelle Nogueira e prepare-se para altas temperaturas no Festival de Parintins

Todas as suítes possuem varandas com redes e cadeiras artesanais, além de uma série de comodidades, como ar-condicionado, frigobar, WiFi e TV. Além do conforto das acomodações, a Mi Secreto oferece uma experiência gastronômica única com seu excepcional buffet de café da manhã, com produtos regionais e frutas tropicais. O ambiente descontraído e familiar da pousada também conta com piscina, spa, boutique, bar na piscina, bar e restaurante na praia, academia e espaços para relaxamento.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo