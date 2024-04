ClickBus revela que passagens antecipadas são até 37% mais em conta - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

A ClickBus, plataforma de soluções para viajantes e viações do setor rodoviário no Brasil, revela que os consumidores podem economizar até 37% na compra de passagens antecipadas. Esse é o caso de viajantes que optam por rotas com o selo da ClickOferta, opção especial da Click, que disponibiliza trechos rodoviários a preços reduzidos. Essas passagens são alternativas para pessoas que buscam economizar nas viagens.

“As passagens rodoviárias da ClickOferta, adquiridas antecipadamente, são ideais para viajantes que valorizam planejamento e economia. Na ClickBus, buscamos proporcionar experiências únicas aos viajantes, sendo referência de qualidade. Estamos constantemente inovando para oferecer as melhores opções de viagem aos consumidores e negócios vantajosos aos parceiros”, afirma o CPO & COO da ClickBus, Rodrigo Polacco.

De acordo com o levantamento realizado pela ClickBus, na alta temporada do turismo, no período de dezembro até o fim de fevereiro, às rotas com mais descontos foram:

Santos (Rodoviária) | Rio De Janeiro (Novo Rio);

Rio De Janeiro (Novo Rio) | Santos (Rodoviária);

Belo Horizonte (Rodoviária) | Rio De Janeiro (Novo Rio);

Juiz De Fora (Rodoviária) | Rio De Janeiro (Novo Rio);

Rio De Janeiro (Novo Rio) | Juiz De Fora (Rodoviária).

Diariamente, entram novas promoções na página especial da ClickOferta, no site e aplicativo da ClickBus, que também vão para o destaque na home page do site e nas redes sociais da ClickBus.

“Queremos oferecer produtos que auxiliem nas necessidades dos consumidores e na evolução do modal rodoviário. A ClickOferta é um benefício para as viações parceiras e para as pessoas que preferem comprar antecipadamente. Hoje, as viagens de ônibus estão entre uma das principais opções de transporte para os viajantes e queremos que cresça ainda mais”, ressalta Rodrigo Polacco.

